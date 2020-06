¿Qué normalidad?

NO me parece que estos veinte años que llevamos del siglo XXI hayan merecido mucho la pena. Puede que en el futuro se contemplen de otra manera. Pero así, como contemporáneo, por supuesto sin perspectiva, uno identifica estas dos décadas con una caída notable en lo superficial y lo manipulable, sin grandes impactos estéticos o artísticos, y con un aumento de lo banal, del pragmatismo sin reflexión y sobre todo de una intolerancia y un discurso simplista muy preocupantes. Dos décadas, ya digo, en las que quizás es la tecnología la que más ha brillado, la que está cambiando a cada instante nuestras vidas. No sé si siempre para bien.

Pero no caeré en aquellas miradas cargadas de horror de los que veían a los primeros ferrocarriles que atravesaban la campiña inglesa como máquinas infernales, que, cuando alcanzaban los quince kilómetros por hora, podían llevar la muerte y el infortunio (eso aseguraban) a toda la población. No, no caeré en eso. La tecnología, especialmente la de la comunicación, es quizás uno de los grandes avances de la historia. Puede que el más grande desde la imprenta. Pero otra cosa será lo que algunos de sus usos están provocando, las mutaciones sociales que esta inmersión masiva, en lo que tantas veces es desinformación y caos, causa en todo el mundo. Como suele ocurrir, las herramientas tienen sus posibilidades y lo que importa es cómo se usan.

Terminada la alarma, al parecer, asistimos a un regreso a la realidad real que aún resulta amenazante. Los creadores de etiquetas de diseño se empeñan en llamar a todo esto ‘nueva normalidad’, lo que implica que algo hemos perdido en el camino. Muchos afirman que sólo quieren regresar al pasado, al de enero, al de febrero, sin ir más lejos. La pandemia nos ha recordado que todo es susceptible de empeorar. El ciudadano está desfondado. Algunos líderes no parecen entender que no se puede vivir eternamente sin un poco de alegría. Insisten en que el pasado no volverá, no al menos en mucho tiempo. Que es una quimera, y que debemos adaptarnos a una vida que juzgan ‘normalidad’, pero no la ‘normalidad’ que nos imaginamos.

Así que, si el siglo XXI no estaba ya para tirar cohetes, tan gris, tan decepcionante, ahora mucho menos. El mayor temor de esta nueva normalidad reside en que se nos olviden las cosas que sí debemos cambiar. No creo, por supuesto, que todos vayamos a ser de repente mucho mejores, como nos quiere hacer ver esa publicidad que vende optimismo al tiempo que vende sus productos. Mientras las televisiones muestran la llegada de los primeros turistas, mientras el mundo se vuelve a abrir con la economía como gran urgencia, uno se pregunta qué será de las promesas de volcarse con la sanidad, con la ciencia, con la cultura, con el conocimiento, con la educación. ¿Nos olvidaremos rápidamente de todo esto? Sin ciencia y sin cultura los países caen en la irrelevancia. La ‘nueva normalidad’ pretende reconstruir la economía, pero no puede olvidar (una vez más) algunos fundamentos del progreso.

Este siglo, plagado de superficialidades y debates desenfocados, ahora proclive a derribar estatuas, necesita una revolución científica, en la que la reflexión profunda y el conocimiento sustituyan a esta penosa confusión. Ah: y también necesita más poetas.