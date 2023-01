Qué será de nosotros

ESTA es una (otra) historia de cómo las políticas y gestiones sanitarias casi nos destruyen y nosotros completamos la demolición. Es la historia de un hombre de 63 años, trabajador, diligente con sus impuestos y con un historial inexistente sanitario (nunca ha querido colapsar el sistema) que en una tarde lluviosa de enero acude al Punto de Atención Continuada (PAC) de Santiago de Compostela, donde se atienden las urgencias fuera del horario de atención del médico de cabecera.

Este hombre acude porque esta vez se encuentra mal: ha estado en casa varios días con una infección respiratoria, a la espera de mejoría. Pero se encuentra peor. Se debe de encontrar muy mal.

En el PAC, se produce la demolición. La médica que le atiende, no le hace sino regañar por haber ido a ese lugar y no a su médico de cabecera en su horario de atención. El hombre se queda desconcertado (¿acaso este servicio no es para cuando una persona se encuentra mal?, piensa), y tras una exploración física llena de enfado en la que ni siquiera se registra la saturación de oxígeno (tiene falta de aire y por ello acudió previamente a la farmacia donde le dijeron que su saturación era baja y debía acudir al médico) le da un jarabe y las ganas de no volver.

Más allá de la cuestionable atención sanitaria, resulta frustrante ver cómo el personal médico denigra y castiga a los pacientes, incluso a los que siempre han hecho un buen uso. A lo largo de mi experiencia laboral, sobre todo como residente, he visto a numerosos médicos regañadores: emplean la mayor parte de la consulta reprendiendo al paciente por haber solicitado atención sanitaria. Algunas veces con razón y otras sin ella, pero la mayoría de las veces faltando en las formas.

El sistema sanitario está colapsado, lo que contribuye al malestar de los trabajadores Lo que no puede ser es que los trabajadores contribuyan al malestar de los pacientes y no a su antónimo, el bienestar. Él dice que no volverá. El sistema se colapsa y los pacientes también.