Que vienen curvas

VIENEN curvas de las peores, de las que pueden costar la vida si no se toman con prudencia, si no se pone el máximo cuidado para salvarlas.

El PIB ha caído el 11 por ciento, explican los expertos que es el peor dato desde el final de la Guerra Civil, lo que obliga a hacer caso a las alarmas que han empezado a sonar al mismo tiempo. Aunque el Gobierno, como siempre, trata de transmitir tranquilidad con el dato de que las últimas semanas se ha producido cierto repunte de los precios, lo que consideran que es un síntoma de recuperación. El que no se consuela es porque no quiere.

Por mantener el acuerdo con Podemos, al que se amarra como si e ello le fuera la vida aunque hay otras alternativas, Pedro Sánchez ha aceptado todas las propuestas que le ha presentado Pablo Iglesias, por muy disparatadas que fueran y a pesar de que la propia vicepresidenta económica avisaba de que algunas eran insostenibles.

El resultado es que la chequera, las arcas públicas, se han quedado sin fondos, la deuda alcanza unas cifras imposibles y en algún momento habrá que pagarla.

Se han cometido auténticas locuras con tantas subidas no suficientemente estudiadas y tantas prestaciones, y el resultado es que algunas de las subvenciones y ayudas no llegan aunque se hayan concedido, las subidas del salario mínimo han provocado, como se preveía, un alto número de parados, y el hambre ha aparecido con toda su fuerza. En más de un millón de familias no hay nadie con trabajo.

A este Gobierno no le echará el centro derecha, sino los pobres. Que hoy alcanzan unas cifras que deberían dar vergüenza a quienes tan bien viven en Moncloa y en Galapagar. Los pobres los echarán con los votos, o más bien la falta de votos, y echándose a la calle. Porque acabarán echándose a la calle para pedir trabajo, alimento, vivienda... y cordura.