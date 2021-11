Queremos homes feministas!

HAI moitas formas de maltrato. Sabemos de sobra que non só doen os golpes físicos. Que pode causar máis dano a tortura psicolóxica que chegan a padecer as vítimas da violencia de xénero e a violencia vicaria que se exerce contra os fillos para facer dano á ex parella. Vai xa avanzando o século XXI e seguimos necesitando lembrar cada 25 de novembro que hai que loitar pola igualdade entre homes e mulleres e romper coa idea de amor romántico, desterrando a idea de que se non hai celos non hai amor e outras parvadas semellantes.

Segue sendo imprescindible amosar as mensaxes feministas que enchían as rúas de pancartas antes da pandemia nun día coma este. A loita seguirá, empregando outras vías se é preciso, para non poñer en risco a saúde nestes tempos onde buscamos escapar das aglomeracións. Facendo uso das redes sociais, da publicación de imaxes impactantes e de palabras que inviten á reflexión e ó cambio.

O 25 de novembro conmemórase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller e fanse máis visibles os terribles datos que levamos ás costas. Disque case unha de cada tres mulleres sufriron algún tipo de abuso ó longo da súa vida. Que nos tempos de crise as cifras suben, como aconteceu tamén durante o confinamento pola pandemia do covid-19.

Sabemos que é un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres, situándose o home como a figura dominante da relación. Segundo os datos do Goberno de España, o número total de mulleres asasinadas por violencia de xénero dende 2003 ata outubro de 2021 é de 1.117. Paréceme espeluznante! De igual xeito que o número de menores orfos ascende a 327 e o de menores asesinados a 44.

Cando falamos de violencia contra as mulleres, debemos lembrar que se manifesta de diversos xeitos: de forma física, psicolóxica, sexual ou económica. É esta última tamén moi grave, ó querer controlar o acceso da muller ós recursos económicos e así diminuír a súa autonomía, non podendo manterse ela nin os seus fillos sen depender dos cartos da parella, o que as obriga a ficar na casa onde son vítimas de malos tratos e non fuxir.

O maltrato pode encubrirse baixo forma de violencia sexual ou acoso. Amósase na trata de seres humanos ou explotación sexual, así como na mutilación xenital e no matrimonio infantil. Estamos realmente a educar en igualdade? Na escola faise o posible por cambiar a visión machista que imperaba para as xeracións anteriores. Pero... que pasa nas casas? Como se educa dentro do fogar?

Algo se está a facer mal cando entre a mocidade se dan por normais algunhas condutas que distan moito de amosar o respecto e a igualdade polos que tantas persoas nos levantamos en pé dende diferentes eidos e non só nas datas conmemorativas. Temos que educar en igualdade, facendo entender que non se poden tolerar condutas de menosprecio cara ninguén, desenvolvendo unha boa autoestima para que os nenos e as nenas saiban enfrontar os problemas con seguridade e asumindo as súas responsabilidades.

Hai que ensinarlles que non hai sexo débil nin machos dominantes. Sobran os machos alfa! As mulleres queremos outro tipo de homes. Que se impliquen nas labores do fogar, que compartan responsabilidades.

Os homes poden e deben ser feministas. Se entendemos ben o concepto, o feminismo é a loita pola igualdade entre homes e mulleres. Con este movemento de cambio social preténdese que esteamos equiparados nos mesmos dereitos, oportunidades e resultados. Tan sinxelo coma isto: o feminismo é igualdade, o machismo é desigualdade.