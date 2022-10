¿Quién gana y quién pierde?

¿Qué culpa tienen los habitantes de Vigo de que su alcalde no se entienda con la Xunta? Sin entrar a valorar quien tiene más o menos razón en la disputa entre Concello y Gobierno gallego, lo cierto es que mientras todas las ciudades estarán representadas en el encuentro que Alfonso Rueda mantendrá con sus alcaldes, los vigueses no tendrán a nadie que lleve su voz ante el presidente de la Xunta por la decisión de Abel Caballero de no acudir. Nadie sabe muy bien quien gana con este lío, pero es fácil saber quien pierde: los ciudadanos.

¿Qué dirección tomará finalmente Anova? Dicen que lo importante en la vida no es el destino sino el camino. No el Camino de Santiago en el caso de Anova, aunque su portavoz sea el exalcalde de la ciudad, sino el del espacio político que quiere ocupar la formación. En este trecho aparece como posible compañera de viaje una vieja conocida como Yolanda Díaz, que busca aliados en su carrera para lanzar ‘Sumar’. Martiño Noriega no parece, por ahora, muy entusiasmado por peregrinar a su lado. Más bien apunta a inclinarse a colaborar con el BNG. ¿Cómo saldrá de la encrucijada?

¿Cuándo habrá por fin una sentencia sobre el siniestro del Alvia en Angrois tras casi diez años de calvario para las víctimas? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.