¿Quién gobierna España?

LAS salidas y entradas de ministros han producido sorpresa, pues desaparecen del Gobierno algunos de los que parecían más fieles a quien les nombró y, sin embargo, los de Podemos son inamovibles.

Ahí está el ministro de Universidades, que parece mudo o, tal vez, no tiene nada que decir; o la ministra de Trabajo, que todavía debe estar estudiando en qué consisten los ERE, cómo cambiar la reforma laboral, porque cómo la hicieron otros no vale. Y más recientemente, su propuesta genial de cambiar el concepto de patria, que alude a la idea de antepasados, por el de “matria”, palabra robada a escritores y pensadores más ilustres. Y la hace de forma sensiblera, infantil, llorona, entrecejo fruncido, como si hubiera descubierto la pólvora, basándose en el argumento de que las madres acogen a todos sin discriminar; ¡olé la igualdad que pregonan!

Luego está el ínclito Garzón, que cada vez que habla crea un problema. Ahí están la escasa importancia del turismo en España y, ahora, la polémica que ha creado en torno a la carne y a la industria alimentaria; antes lo hizo con el queso, el aceite y el jamón. Y de lo que iba a hacer –casas de apuestas, juego on line, y su publicidad–, nada de nada.

También arremete contra la gramática -“...leyes que hemos proponido cambiar en el Congreso...” y “...pone de manifestación...”–, lo que confirma que los desbarros expuestos no son casualidad sino consecuencia de su endeble preparación.

El cambio de look no ha sido suficiente –gafas con pretensiones de intelectualidad, trajes de mejor corte, uso frecuen-

te de corbata, barba y bigote cuidados,...–, porque el mono sigue siendo mono

aunque se ponga traje de alpaca; por

otra parte, salir en el BOE no otorga ciencia infusa.

El cambio de Gobierno suscita la pregunta: ¿Quién manda en él? Da la impresión de que el presidente es un rehén

voluntario y agradecido de Podemos y

de los partidos que lo sustentan, con vistas a mantener la huida hacia el final de la legislatura. ¿Y después?... pues ya veremos, dirá él.

No olvidemos los juegos de palabras e hipocresía en torno a las preguntas acerca de si Cuba es o no una dictadura. Habría que mandar a Cuba a todos los que ensalzan su régimen y permitir la entrada en España de todos los cubanos descontentos y perseguidos. Merecería la pena el esfuerzo que tendríamos que hacer los españoles que nos emocionamos al hablar de patria, porque entendemos su idea, nos enorgullecemos de nuestros antepasados, nos sentimos orgullosos de su riqueza cultural y no necesitamos adorar a mitos revolucionarios que han creado miseria, persecución y muerte en todo el mundo.