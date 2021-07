¿Quiénes son los del 1,7%?

ELECCIONES De acuerdo con la Fundéu RAE “la expresión a la búlgara empezó a usarse para aludir a decisiones tomadas por disciplinada unanimidad, a veces con más votos que votantes, como se dice que sucedía en las reuniones del Partido Comunista Búlgaro. Es decir, se refiere a decisiones de las que nadie discrepa, más por miedo o disciplina que por convicción”. Todor Zhikov, en las décadas de los 60 y 70, salía siempre elegido secretario general por mayoría unánime y hasta hace bien poco cuando un candidato de una formación política se aproxima al 100% de apoyos los medios de comunicación teníamos la costumbre de añadir la coletilla de “a la búlgara” para destacar el hecho.

En España se vivió una situación similar cuando en el referéndum de 1966 para aprobar la Ley Orgánica del Estado, habría que añadir de la dictadura, algunos entusiastas del régimen hacían constar en las actas oficiales que Francisco Franco había obtenido el apoyo del 120% de los votantes.

Lo de Alberto Núñez Feijóo es otra cosa; ese 98,3% de respaldo a la búlgara no procede del temor sino de la convicción que tienen los militantes del PPdeG de que es la mejor de las opciones, tanto para liderar el partido y presidir la Xunta. Como quiera que el presidente no tuvo ni un solo voto en contra y que ese 1,7% que falta obedece a papeletas en blanco o nulas sería un ejercicio de periodismo de investigación averiguar cuales de los compromisarios que estaban en el Palacio de Congresos optaron por no respaldar al presidente o se equivocaron (consciente o inconscientemente) a la hora de hacerlo. Dando por descontado que Alberto no se votó a sí mismo.. . ¿se les ocurre algún nombre?

aNTÓN TRABANCA