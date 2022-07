Quizá aquella ciudad ya no existe

tamar novas es un actor conocido; también es un tipo muy sencillo y majete, no como algunos colegas endiosados que parecen levitar sobre el resto de la humanidad, y el pregón que pronunció para inaugurar las fiestas del Apóstol fue una pieza más que notable plagada de humor y emoción... pero en el Obradoiro solo se dieron cita unos pocos centenares de personas. Una lástima, porque Tamar se lo curró a base de bien y merecía más calor popular por parte de su ciudad, a la que declaró su amor incondicional a través de un paseo lluvioso y sentimental por la plaza de Vigo, donde jugaba de pequeño; por el colegio La Salle, por el instituto Rosalía de Castro y por unas rúas históricas que le siguen sorprendiendo por su belleza. El actor, residente en Madrid, pintó una Compostela amable y acogedora a la que necesita volver con frecuencia para cargar las pilas y sentir el cariño de sus amigos, pero quizá esa ciudad ya no existe, al menos como él la recuerda. Y eso que es muy joven y su memoria tiene, por lo tanto, un recorrido muy corto. Ahora, admirado Tamar, en el casco histórico apenas viven unos pocos cientos de vecinos; el resto son turistas que dejan dinero pero no hacen ciudad. En los parques apenas juegan niños, porque la natalidad está bajo mínimos, y las noches de movida han perdido mucha fuerza porque los estudiantes universitarios suelen volver a sus lugares de origen en cuanto llega el viernes. La nostalgia suele ser una malísima compañera de viaje, pero antes las fiestas del Apóstol eran otra cosa y despertaban otro interés. O quizá solo ocurría que éramos más jóvenes y entusiastas.