Raqueiros e bichicomas

A Illa das mentiras é unha película ambientada en Sálvora, que se converte nun personaxe máis do filme, na que se conta o episodio real de como só tres valentes mulleres de 24, 16 e 14 anos e na Galicia dos anos 20, salvan os pasaxeiros da morte tras o naufraxio do vapor Santa Isabel nunha noite de cans e como, tras os recoñecementos, veñen as acusacións e o esquecemento. Unha historia que presta atención especial á fotografía, ás imaxes, aos sonidos, aos silencios, ás emocións, aos sentimentos... contada por Paula Cons e interpretada por, entre outros, tres actrices que levan o peso do filme. Sublime, ao meu ver, a interpretación de Nerea Barros e moi difícil non relembrar unha e outra vez as súas miradas, os seus movementos, a súa determinación, intelixencia, rebeldía...

Tras ver este filme, achegueime á figura dos raqueiros, un elemento clave no filme, e aos bichicomas, orixe de numerosas lendas e contos relacionados cos naufraxios. En primeiro lugar, cómpre deterse na gran capacidade que posúe o galego para facer súa terminoloxía inglesa como wrecker ou beach comes pois deles fixeron derivar os termos raqueiro e bichicomas. Como se recolle na obra Costa da Morte. Un país de sueños y naufragios que ten como autor o experto investigador Rafael Lema, a lenda negra referida á existencia de aldeas enteiras dedicadas ao saqueo, especialmente, nas costas de Camariñas, nace a finais do século XIX tras o naufraxio de varios barcos nestas costas como o Serpent ou o Wolfstrong.

Os raqueiros, dise, eran persoas que se encargaban de provocar naufraxios prendendo luces nos montes ou poñendo lume nos cornos das vacas para confundir os barcos e despois proceder ao saqueo. Unha práctica, conta Rafael, absurda na nosa costa pois os temporais con forte vendabal ou bravo nordés impedirían totalmente manter teas acesas con estes métodos. A maioría dos naufraxios producíronse por “grandes néboas pechadas” incluso con ciclóns e cicloxéneses. O que si é innegable, recoñece Rafael, é a existencia dos bichicomas, xente que paseaba polas praias buscando cargas dos naufraxios.

En definitiva, un tema no que afondar e que aproveita Paula Cons no seu filme que trae á actualidade un capítulo esquecido da nosa historia reivindicando o papel das mulleres, aínda por riba como neste caso, rurais e illeiras con problemas de comunicación engadidos pero, o mesmo ca a illa que as acubilla e o mar que as arrola, bravas, valentes, tenaces, humanas e cunha determinación a proba de treboadas.