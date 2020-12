AUNQUE resulte raro, hace ya tres o cuatro años que le sigo la pista a una garza real que suele mariscar en las rocas de Santa Mariña, una de las primeras playas del municipio de Sanxenxo, en donde apareció en el siglo XVI una imagen de esta santa gallega, de la que ya les he hablado alguna vez. Siempre había pensado que las garzas habitaban únicamente en lagos y ríos, pero les aseguro que esta no le hace ascos al pescado de roca de la ría de Pontevedra.

Me gusta observarla de lejos, para no importunarla, porque se gana el sustento quedándose inmóvil durante mucho tiempo, con sus largas patas sumergidas en el mar, hasta que algún incauto pececillo pasa cerca y es alanceado con su puntiagudo y certero pico. Es un ave solitaria, grisácea, de gran envergadura y porte esbelto, que llega al atardecer e incumple, sistemáticamente, el toque de queda. Son tan frecuentes sus visitas, que ha pasado a ser parte del paisaje y, cuando falta, la añoro.

La semana pasada he vis-

to por segunda vez, no muy lejos de este mismo lugar, a una pareja de garcillas, de

un blanco inmaculado, sobrevolando la costa. Barrunto que se trata de un matrimonio mal llevado porque en ambas ocasiones las he visto discutir en pleno vuelo, ajenas a los cuatro tontos que contemplábamos la escena boquiabiertos.

Hoy, mientras paseaba con Furita por la playa, he vuelto a ver a una de estas garcillas, apostada sigilosamente en una roca, supongo que intentando atrapar a algún camarón despistado. Sé tan poco sobre la vida y costumbres de las aves acuáticas que ignoro si salen solas de pesca o si esta se ha divorciado. Ya nunca podré preguntárselo porque mi Furita, bravucona, la espantó con sus ladridos.