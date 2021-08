Reactivación económica

BRUSELAS acaba de hacer un primer ingreso a España de nueve mil millones de euros. No hay manás, pero sin la ayuda comunitaria la salida de la crisis, sí crisis, ha leído usted lector bien, sería extremadamente más compleja, sinuosa y dura para los españoles. No hay discurso donde no se hable de reactivación, de ayudas, de subvenciones, ay el cáncer de las subvenciones!!!, no todas, pero sí muchas, y de hacer oposición o discurso en función de si se gobierna o no de todo esto.

Los fondos next generation son el tablón salvavidas a las que todos, repito todos, se aferran, la última fuente litúrgica a la que aferrarse y de la que “chupar”. No cambiaremos del ladrillo y turismo. Industrializados sí, pero con enormes fracturas y dependencias externas lo que nos hace sumamente débiles y deficitarios y no hablo, no, de lo energético y lo eléctrico sobre todo porque el común de los mortales, entre los que me incluyo, solo faltaría, no entiende ya nada. Pero se habla, se discurre, se promete, se implora y la luz se encarece mientras las cuentas de resultado acrecen para algunos. Más de lo mismo. Cantinela silente y soniquete adusto.

¿Tenemos acaso alguna idea de país y de qué hacer con el mismo? Me temo que no. Ya no hay apóstoles que blasonasen sus ideas de país. Pero siempre era un discurso recurrente, sórdido y vacuo. Tal vez los españolitos de a pie no nos merezcamos otra cosa. Quién sabe. No vale la pena quejarse si luego creemos que la democracia es votar contra alguien y hacerlo de año en año. Sigamos callando y mirando hacia ese espléndido lugar que se llama indiferencia. Se nos da de miedo. No hace falta que nos empeñemos, no podemos corregirnos. No serviría de nada en el nirvana autocomplaciente de mirarnos hacia nuestro propio ombligo. Silencio en platea. Aplausos efímeros que la clase política nos salvará aunque no sabemos muy bien de qué, tal vez de nosotros mismos y nuestra vehemencia petulante.

Todo lo fiamos al maná europeo y los miles de millones, dicen que hasta 140 mil. Todos frotan las manos. Lo público y lo privado. Los grandes y algunos pequeños. Pero me temo que la tienda de la esquina, esa que está cerrando cada poco, que se liquida y se traspasa, y son miles las que en Galicia han cerrado en los dos últimos años en una sangría que no cesa, no recibirán ya ni un céntimo, ni compasión. Piense usted en cuantas tiendas, comercios de toda la vida o de sueños de jóvenes autónomos no pasarán esta crisis o ya han cerrado endeudados, exhaustos y hastiados.

Piénselo mientras seguimos comprando por amazon o por cualquier plataforma virtual. Jáctense que llevan años en no entrar a un comercio, sigan haciéndolo. Que mañana habrá otro bar u otro restaurante o un local vacío con un letrero colgado. Y su calle será y estará más vacía, más deshumanizada. Luego piensen que los políticos nos hablan de reactivar la economía. Pero ¿para quién y cuándo? Y es que los cuándos llegan muy tarde, siempre a lomos de mula vieja.