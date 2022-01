¿Rebelión en Fitur?

nO es la primera vez que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, blande la bandera de la confrontación institucional. Lo hace, cada año, al negarse al acudir a la comparecencia en la Comisión Tercera del Parlamento gallego cuando le toca presentar los presupuestos del organismo provincial bajo el pretexto de que las entidades locales no están supeditadas a las cámaras autonómicas y que, por lo tanto, no han de dar explicaciones ante sus señorías. Hasta ahora, los otros tres los presidentes de las diputaciones han acudido responsablemente a la cita en O Hórreo.

Silva, camino de convertirse en la Ayuso gallega en lo que tiene que ver con esa estrategia de confrontación, también ha decidido que este año la Diputación de Pontevedra no esté presente en el stand de la Xunta en Fitur, rompiendo la unidad y la tradición que imperaba hasta ahora en la promoción de Galicia con destino turístico. Tampoco estará en la caseta de la Xunta en el ayuntamiento de Vigo. Porque Carmela y Abel siempre van de la mano.

Pero a ellas se ha sumado también ahora el presidente de la Diputación de Lugo, organismo que también irá por libre en la feria. Reclaman, los tres, su protagonismo y afean a los responsables de la Xunta el suyo en cuestiones de protocolo. El quid de la cuestión es si la rebelión no está orquestada o, si se quiere, si no responde a una estrategia marcada por la nueva dirección del socialismo gallego. Aunque es verdad que por ahora Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña y líder del PSdeG, siempre defensor de la cordialidad institucional, no se ha sumado a la desbandada... elena piñón