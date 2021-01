Recuperación sensata

LA situación actual mejorará con la ayuda de las vacunas y con nuestro cumplimiento responsable de las normas y restricciones sanitarias. De ahí la importancia de diseñar la recuperación económica en 2021 con realismo, consenso y ayudas directas. Deberían sernos útiles las lecciones aprendidas durante los meses más crudos de la pandemia.

Los ERTE no se pueden prolongar indefinidamente, pues no sólo no contribuyen a la creación de empleo, sino que, con el paso del tiempo, se corre el riesgo de que se conviertan en ERE, o no logren evitar el cierre y la desaparición de empresas y comercios.

Muchas de las medidas anunciadas, por populares que sean, como subir sueldos y pensiones, es sabido que son pan para hoy y hambre para mañana. Incluso son numerosos los beneficiarios de estas exiguas subidas que preferirían mantener sus emolumentos y no incrementar su poder adquisitivo si eso conllevara la creación de puestos de trabajo, también en el sector público, pues ya hemos visto las consecuencias de la falta de sanitarios y profesores, por poner dos ejemplos.

Asimismo, se detecta preocupación en el ámbito privado ante los anuncios de un posible incremento del salario mínimo, por temor a que repercuta en un aumento del paro. No serían pocos los empresarios que se verían obligados a forzar despidos en lugar de incrementar inversiones y contratos, sobre todo dada la nociva subida de impuestos que tendrán que afrontar.

En un futuro a corto plazo, nuestro país deberá paliar las carencias evidenciadas en estos meses de pandemia. La escasez de médicos, enfermeros, cuidadores y profesores resulta peligrosa. Y no es lógico que estos profesionales huyan de nuestro país por las pésimas o nulas oportunidades laborales que les ofrecemos aquí.

Quizá por ello nunca creímos que fuesen a ser nuestros científicos los primeros en desarrollar la vacuna. El motivo es claro: la endémica falta de apoyo a la ciencia y al conocimiento, así como esa fuga de cerebros que se evidencia desde hace demasiados años. La ciencia, la salud y la enseñanza son los pilares de todo país que se precie, y nuestra nación ha evidenciado que se necesitan profesionales en estos y otros ámbitos.

Tampoco debemos despreciar al sector turístico, hostelero y de servicios. Digo más: una nación con la riqueza cultural, con la variedad de paisajes y climas, y con la diversidad gastronómica de España, debería seguir apostando abiertamente por ellos. Abandonarlos a su suerte, no apoyarlos en la recuperación económica, o menospreciarlos como hizo el ministro de Consumo, es un tremendo error, e implica renunciar a una de nuestras fuentes de riqueza más inmediatas.

Desde Galicia, y con la participación de toda España, el Año Santo que inauguramos es una oportunidad única para revitalizar un turismo sostenible y saludable que devuelva a nuestro país el prestigio que le corresponde también en este sector estratégico.