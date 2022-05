Reforma de la reforma

DEFORMADO quedó su rostro ante la represión que aquel barbilampiño alumno, llegado desde los Estados Unidos, le había hecho: usar esa palabra era indignante. ¿Qué palabra? Había dicho “esclavo” y estaba explicando un texto de Aristóteles para aplicarlo a nuestros tiempos con las nuevas tecnologías. Aristóteles, como la mayoría de los griegos acomodados de la época clásica disponía de cautivos varios que eran a veces tratados como objetos, y de modo muy abusivo. ¿Tendría acaso que hacer una circunvalación lingüística, un circunloquio para ser correcto según esa nueva política de “hermosos sentimientos”? Asombroso: ya no se podía decir lo que en el pasado había acontecido, por ser una época maligna, pese a ser los padres de la democracia y las bases de nuestra cultura. Palabras innombrables, censura contemporánea.

No es un relato, no, es un hecho que un eminente profesor de la Universidad de Oxford, uno de los filósofos más citados y celebrados del presente, me contó sobre cómo el ambiente anglosajón está mutando hacia el horror, por esta corriente insensata, “buenista”, que llena el infierno de lindas intenciones: infernal panorama ya presente. Sí, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” decía San Francisco de Sales desde San Bernardo de Claraval. No parece época de santos la nuestra, sino de estúpidos. Necios encaramados en las cornisas más altas de la política, como gárgolas, invadiendo las instituciones académicas. Aquel profesor siguió inalterado la explicación pero preocupado por lo que en la sociedad está pasando. También en Edimburgo, hace poco una de las mejores universidades del mundo, tenían casi que regalar los aprobados a los alumnos, porque desde que desaparecieron las subvenciones dependían de ellos y venían de Pakistán, India y algún otro lugar... Pagaban mucho y exigían demasiado... Tenían que reducirles la carga en sus trabajos y así podía salir un supuesto experto en literatura española sin haber leído el Quijote. Si un alumno se agobiaba podía solicitar cambios en la fecha del examen, por ejemplo.

La reforma de la reforma que el nuevo ministro de educación de España nos propone parece querer reventarlo todo. Después de hundir la enseñanza media despojándola de estudios serios de historia y otras materias, se trata de bombardear la educación más alta, para caer en lo más bajo. Se pretende con las nuevas leyes que los estudiantes controlen también los exámenes y participen en la elaboración de los planes de estudios. Los necios, los que debieran ir a aprender, podrían exigir lo que “deben” estudiar. El mundo al revés. Habría que negociar los exámenes con ellos. También tendrían derecho a huelga incluso cuando hay exámenes.

Además, se pide menos para ser rector, pues la experiencia y el saber, ¿de qué valen hoy si el más necio es campeón y un plagiador puede llegar a gobernar sin problemas una nación?