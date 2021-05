Reforma do mercado de traballo

NA súa recente viaxe a Bruxelas, Yolanda Díaz –vicepresidenta terceira e ministra de Traballo– dixo que á Comisión Europea está “substancialmente de acordo” coas reformas que se queren abordar. As recomendacións da Comisión a España teñen que ver co déficit estrutural do mercado de traballo, a falta de estabilidade e o problema que supón a segmentación do mercado laboral ou a dualidade existente.

As reformas buscan modernizar o mercado de traballo e teñen que ver coa formación no emprego, co cambio completo das políticas activas de emprego e coas medidas de flexibilidade que se desenvolveron con máis ou menos acerto na xestión da pandemia.

Repensar o modelo económico e social de calquera Estado, cando non funciona, é un deber. Segundo Eurostat, a taxa de desemprego en España –só superada por Grecia– é case o dobre da media dos países da Unión Europea. E, mentres aquí chega ao 15,5 %, en Chequia, Polonia e Alemaña –que son os países que están mellor– é dun 2,6 %, un 3,2 % e un 3,8 %. A máis, a taxa de desemprego xuvenil en España(39,9 %) ven a ser a máis alta da UE.

O máis grave destes datos –que veñen a ser unha fotografía do noso país– é que non responden a unha situación puntual senón estrutural; pois as series estatísticas dos últimos anos, con pequenos matices, apuntan todas na mesma dirección.

O contrato social, que permite o Estado ordenar a conduta dos cidadáns dun xeito coercitivo, é para lograr o ben común. Senón, ao desviarse daquilo para o que foi creado, se deslexitima.

De acordo co principio da distribución da riqueza, que entre outros fundamenta o contrato social, a promoción dun modelo económico que posibilite traballar ao maior número de cidadáns, é unha esixencia que non pode quedar ao albur do que decida o azar ou o máis forte. De aí que reformular o modelo actual, mellorándoo, e unha obriga que afecta a todos os axentes sociais, sen que vallan escusas para pospoñelo; dado que o emprego é a principal fonte de ingresos da maioría das familias. Como sinalou Yolanda Díaz, no mercado laboral español hai unha absoluta anomalía que se alonga dende hai máis de 36 anos, como o paro estrutural, conxuntural, estacional e xuvenil, e unha precariedade absolutamente insoportable.

O primeiro de maio, no que se conmemora a consecución da xornada laboral de oito horas nos EE. UU. no 1886, é unha ocasión para reflexionar sobre o que e o como queremos acadar no eido laboral. Esperemos que o Goberno e os axentes sociais acerten e sexan capaces de chegar a un acordo que axude a reducir a taxa de risco de pobreza en España (a sexta máis alta da UE). A creación de emprego é a mellor panca para superar á pobreza.