Reforma laboral: Bruxelas e o Vaticano

Tanto a decisión de Pedro Sánchez de poñer en primeiro plano no Congreso do PSOE a derrogación da reforma laboral (só a do PP con Rajoy, non a do PSOE con Zapatero), como agora facendo o propio Iolanda Díaz na súa entrevista co Papa no Vaticano, deixan en evidencia que haberá confrontación coa patronal e a dereita na proposta definitiva (tamén no seo da coaligazón?). Téñase en conta que Tanto a CEOE como o PP+VOX opóñense a calquera modificación do actual texto que favoreza á clase traballadora, e que utilizan en todos os temas posíbeis o contra-discurso para desestabilizar a coaligazón PSOE-UP.

Ademais, non se pode obviar que xa pasou a metade da lexislatura sen que se concretase a derrogación, coa escusa da pandemia, malia que había un compromiso no programa de governo asinado polo PSOE e UP (e foi un dos condicionantes do soberanismo para apoialo na investidura). Esta derrogación ou/e reforma progresista non é unha cuestión secundaria, xa que mesmo con medidas como os ERTEs e o SMV, os salarios e as condicións laborais da clase traballadora non deixaron de se deteriorar, especialmente nos últimos meses polo aumento do prezo da enerxía e produtos básicos. Polo tanto, urxe a derrogación da reforma laboral e da lei mordaza para dignificar o traballo asalariado, nun contexto regresivo onde medra a concentración da riqueza nas grandes corporacións e fortunas. Todo elo malia os avances científico técnicos que permiten reducir a xornada laboral e acadar o pleno emprego se a solidariedade primase sobre a cobiza.

A ministra de Traballo volveu a repetir no Vaticano que o texto estará listo para finais de ano, cumprindo así coa esixencia de Bruxelas, que condiciona a entrega de fondos europeos a reforma laboral e do sistema de pensións. Segundo as opinións, as veces contraditorias, que sobre o tema teñen exposto os membros do Governo todo indica que recuperaríanse aspectos esenciais, como: o referente á ultra-actividade dos convenios, e que a norma aplicábel sexa a do convenio máis favorábel ao traballador/ra, que os ERE e ERTE necesiten da aprobación da autoridade laboral... Entre os negativos, xa se anuncia que non se recobrarían as contías das indemnizacións por despedimento, que antes eran máis altas. As novidades: fanse propostas sobre a redución dos modos de contratación, a ampliación dos fixos-descontinuos, e a flexibilidade da xornada de traballo, etc. Son cuestións que cómpre clarificar, xa que tanto poden ser un paso adiante como atrás, se temos en consideración as propostas regresivas en materia de xornada que se están a facer en moitos convenios, e os conflitos a que dan lugar (por exemplo no transporte).

Hai outros aspectos dos que se fala menos, mais que son esenciais para recuperar as condicións previas á crise do 2008. Por exemplo: restituíndo os salarios de tramitación no despedimento improcedente; prohibir os despedimentos colectivos por causas económicas en empresas con beneficios; impedir a externalización de servizos feitos con anterioridade polo persoal da empresa; non admitir o descolgue das empresas dos convenios colectivos,... Como se ve hai moito en xogo. Polo tanto, o central é que se vai eliminar, reformar ou incorporar a proposta final do Executivo, do que hoxe son ferramentas ao servizo da concentración da renda no gran capital, con consecuencias sobre a precariedade e os baixos salarios, as pensións, os ingresos fiscais e as prestacións básicas.

O Governo central conta ao seu favor para derrogar a reforma laboral e a lei mordaza co apoio da clases traballadora a esta iniciativa, mais tamén co feito de que as corporacións (e non poucas empresas medianas) terán un papel importante na execución dos fondos europeos, cuxa tramitación corresponde ao Executivo. Agora ben, mesmo que o Governo teña capacidade para neutralizar á patronal e restar audiencia á dereita política, non se pode obviar que a Unión Europea condiciona as próximas axudas a un acordo sobre a reforma laboral e das pensións, e xa solicitou un informe ao Governo a este respecto. E a UE aínda que fala de reducir a temporalidade ao mesmo tempo propicia unha xornada laboral flexíbel (con todo isto implica). Como casar esta contradición? O PSOE ten no seu historial avances sociais, porén tamén retrocesos considerábeis, tanto no referente á lexislación laboral e das pensións, limitando a protesta social e privatizando empresas públicas ou súa xestión. Intentarase máis unha vez dar unha de cal e outra de area, reducindo a taxa de contratos eventuais e adaptando a xornada ao antollo da empresa como suxiren as intervencións dalgúns/as membros do Executivo e todo indica pide a UE?...

En todo caso, para alén dos varios escenarios posíbeis por mor do moito que está en xogo, en termos de reparto da renda e do poder no marco do Estado español e da UE, entre as clases sociais e entre países, terá un gran peso no resultado deste pulso unha clase obreira mobilizada en todo momento. Cómpre ademais que esta loita sexa un obxectivo central, tanto no Parlamento, como na rúa e no ámbito do debate e socialización dun modelo económico alternativo, xusto, solidario e democrático. Clarificando que as condicións de traballo e os ingresos da clase traballadora, as pensións, a dependencia, e os servizos básicos son unha cuestión central para a sociedade. E, en algún momento da vida, ou perante toda ela, o principal problema que confronta cada persoa. Sendo así, para alén do que prema e opine Bruxelas (e agora o Vaticano), é esencial o que no eido político que o progresismo, a esquerda, e o soberanismo das nacións periféricas, faga ao respecto en termos prácticos, tanto a nivel da nación galega como do Estado español... sabendo que é un pulso que supera a conxuntura, estratéxico.

