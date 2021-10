Reforma laboral e lei mordaza

Ante as malas perspectivas das enquisas para o PSOE e UP, mesmo as feitas polo CIS, polo avance do PP e a consolidación de VOX, utilizando ambos os sentimentos máis primitivos pola problemática catalá, o Congreso do PSOE amosou unha unidade interna forzada e terminou pondo en titulares a derrogación da reforma laboral do PP e da Lei Mordaza. Ambas normativas teñen un carácter regresivo, e impulsáronse co obxectivo de diminuír os dereitos da clase traballadora e reprimir máis duramente a mobilización sindical e social.

Tendo en consideración o que o Governo leva adiado o tema unha e outra vez, malia ser unha promesa programática de ambos partidos, todo amosa que neste intre peso moito máis na decisión, mudar os eixos do debate para recuperar apoio electoral, que prestar unha atención real as moitas accións de protesta e reivindicativas realizadas pola CIG, ELA, LAB, e outros sindicatos. CCOO e UGT limitáronse á reivindicación verbal e a accións conxunturais, no fundamental pregáronse ao pacto social coa patronal e o Governo.

A derrogación das reformas laborais son esenciais (tanto a do PP como a do PSOE), entre outros aspectos, para recuperar o poder adquisitivo dos salarios, algo que é urxente nunha conxuntura na que medra a inflación (en setembro un 4,8% en termos anuais na Galiza). A cuestión é se a derogación non ven acompañada por novas normas regresivas, por exemplo respecto da flexibilización da xornada, que xa se está intentado impoñer en moitos sectores e empresas. Concretamente no transporte, no que a xornada laboral pretendese axustar ás horas diarias de maior uso deste servizo. Se o lograrán a vida fóra do traballo estaría totalmente condicionada, en termos de liberdade, de control sobre a vida, os/as asalariados xóganse moito neste tema, sería unha volta en boa medida á servidume.

Agora ben, nesta conxuntura tan complexa, e ao mesmo tempo tan decisiva, para o futuro da humanidade e da nación galega, hai outros temas fundamentais que non se poden obviar. Concretamente: as pensións, a dependencia, os servizos públicos básicos... E ademais como atallar o desmantelamento industrial (Alcoa, Barreras, Vulcano, Vestas, Xeal, Endesa, etc.). E ofrecer alternativas reais en actividades que son estratéxicas, e diversificar o tecido produtivo. O anterior está relacionado co reparto territorial e sectorial dos fondos Next Generation e cos obxectivos europeos.

Resulta evidente que o xiro do PSOE busca situarse en mellor lugar que o PP diante dunha gran parte do electorado, mais iso non implica que as expectativas das clases populares non vaian máis alá do que Sánchez ten como obxectivos, e que certas medidas que se busca engadir podan ser polémicas (flexibilidade na xornada, temas pendentes das pensións...). Tampouco é garantía de que a cuestión catalá pase a segundo plano, en esencia, porque o Estado español, por máis que o neguen VOX e o PP, está formado por varias nacionalidades (históricas e actuais) con culturas e linguas de seu, e a concentración e centralización económica segue a medrar.

En fin, todo reflicte que tanto o PSOE como o PP perfilan a súa táctica política a partir das enquisas, só así se pode entender a teatralización que se está a facer das diferenzas, e que os temas centrais pasen a un primeiro plano ou fiquen na trastenda segundo o momento. En todo caso, estas diferenzas entre a dereita e a esquerda sistémica son cada vez menores porque Bruxelas aposta pola globalización neoliberal e marca o terreo de xogo. E este esta moi polarizado entre as grandes potencias, a crise climática, e un capitalismo que é consubstancial coa precariedade e desigualdade.

Manuel Mera