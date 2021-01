Reinciden contra a Galiza

Xa pasou cos orzamentos xerais do Estado e agora se repite cos fondos europeos de reactivación, React-EU.

A Galiza segue a ser marxinada no que a inversións públicas se refire no seu territorio xeográfico. O reparto dos fondos que chegan ao Estado desde a Unión Europea non satisfán as expectativas das galegas e dos galegos. Este ignora criterios coma o avellentamento poboacional ou mesmo a dispersión da poboación.

O mesmísimo Presidente da Xunta da Galiza, que non destaca polas súas posicións maximalistas reivindicando aquilo que consideramos preciso para a Galiza tivo que poñer claras as súas peticións a un goberno central que quere menosprezarnos unha volta máis.

Feijóo pensa que deberían recibirse na Galiza 100 millóns de euros a maiores dos que ten previsto aportar o goberno español ao territorio galego, isto seguindo as recomendacións da Unión Europea. Se o que se seguise fosen as indicacións do sistema de financiamento autonómico español a cantidade sumaría 260 millóns de euros.

Saímos dun desprezo total do goberno español aos intereses da Galiza para meternos de cheo noutro. Dos orzamentos aos fondos europeos é todo é unha tristura para os galegos.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, tamén tivo que enviarlle unha carta ao ministro Ábalos para que aplique a rebaixa de peaxes da AP-9 e asemade lembrarlle a urxencia de mellorar a rede ferroviaria galega.

Con este comportamento, o goberno español de coalición entre PSOE máis Unidas Podemos fainos pensar a moitos cidadáns nacionalistas galegos se a postura do Bloque Nacionalista Galego foi axeitada naquela moción de censura.

“Mexan por nós e dicimos que chove”, as expectativas que tiñamos na Galiza con este goberno non se están a cumprir. Parece coma se tanto tivese un goberno monocromático coma o dun con presencia de Pablo Iglesias e os seus acólitos en territorio galego.

Esta situación non fai máis que confirmar o que sempre vimos dicindo dende o nacionalismo galego: para que a Galiza conte de verdade na política que se fai dende Madrid precisamos un grupo parlamentar nacionalista galego nas Cortes españolas.

O BNG voltou a ter presencia no Congreso, máis só con un deputado non chega para termos a forza que realmente precisamos; temos que ir por un grupo parlamentar propio; e non é tarefa imposíbel despois de ver coma nas derradeiras eleccións autonómicas de xullo pasamos de seis a dezanove deputados.

Parece ser que o actual goberno español só entende de aritmética para perpetuarse no poder. O deputado do Bloque Nacionalista Galego non lle era preciso na votación dos orzamentos estatais e non tiveron en conta a Galiza á hora do reparto dos cartos.

Só cunha forza nacionalista similar ás que teñen Catalunya máis Heuskal Herria poderemos obrigar o goberno español de quenda a escoitar e aceptar as nosas demandas.

Estes derradeiros acontecementos veñen demostrar que para Galiza saír gañando a cousa non depende de se en España hai un goberno de esquerdas ou de dereitas. A cousa depende de se hai un nacionalismo galego forte nas Cortes españolas ou non. Demóstrano estes derradeiros orzamentos do Estado; estando gobernando a esquerda española son peores dos que tiñamos cando gobernaba a dereita.

Non lles da vergoña?