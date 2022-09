Rematar el Monte do Gozo

ESTÁ pelón. Se pasa por ahí y se ve la Catedral: ¡Deo gratias! Y comienza la gozosa bajada hacia San Lázaro y la ciudad. Durante tres décadas remataba ese montículo aquel disforme monumento con dos signos ortográficos, dos comas gigantes en aluminio. Oportunamente fue eliminado y reposan a su vera los restos conmemorativos.

Nos queda ahora el espacio vacío. ¿Es conveniente ocuparlo? Sí, y que las dos figuras de peregrinos de José María Acuña que hay metros más abajo sean a ocupar ese espacio. Esas esculturas de gran tamaño expresan bien lo que el lugar significa: alegría de contemplar, al frente, abajo, las torres de la Catedral, laus Deo.

El testimonio de Domenico Laffi, siglo XVII es explícito: “Llegamos a una colina llamada Monte do Gozo, desde donde contemplamos la tan deseada ciudad de Santiago, a media legua de distancia. Al verla, caímos de rodillas y comenzamos a llorar de alegría y a cantar el Te Deum. Pero no pudimos recitar más de dos o tres versos porque las lágrimas vertidas por nuestros ojos no nos dejaban articular palabra. La emoción que estremecía nuestros corazones y nos obligaban a detener el canto, hasta que por fin desahogados por el llanto, que poco a poco fue cediendo, volvimos a entonar el comenzado Te Deum y de este modo, cantando, hicimos el descenso hasta la ciudad, que es hermosa y grande y siempre en obras; terminado el burgo, llegamos a la puerta”.

Nuestra pequeña cumbre es identitaria y nadie osaría arrasarla. Peregrinos apresurados pasan por la capilla de San Marcos sin pararse. Un alto, una inspiración, esas figuras potencian el lugar. Sus gigantes figuras de peregrinos atemporales nos engrandecen cuando nos arrimamos a ellas.

El Monte do Gozo es fuen-te de Alegría, cansancio gozoso, y momento de acción de gracias. Una última inspiración ¡y ¡abajo!