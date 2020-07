Resaca dominical

EN las elecciones del domingo, decíamos ayer, las victorias fueron continuistas, la era post covid (si es que es post) parece reclamar estabilidad, pero en la oposición, en cambio, sí hubo movimientos notables. La resaca, porque siempre hay una resaca electoral, va a ser moderada, salvo quizás en el caso de Galicia en Común, antes En Marea, donde la pérdida no admite disimulos. Digo una resaca moderada porque la elección, que lleva a Feijóo a competir con los días de Fraga, lo que tiene su morbo mediático, transcurrió para el líder de la derecha como que no quiere la cosa, o sea, sin grandes aspavientos ni gran movida, como si se tratara de un domingo en la oficina. Dicen que sólo la encuesta de las autonómicas provocó una leve preocupación, pero los datos empezaron a caer y la preocupación se esfumó. La jornada, calurosa, transcurrió envuelta en el sueño dorado de la playa, decíamos también, en la nostalgia del último verano, pero con una cierta rutina continuista, pues es obvio que el personal anda en sus cuitas domésticas. No está el cuerpo para nada, queridos, salvo para una tregua de todo.

El continuismo no quita valor a la victoria, pero se presenta, dicen, como un reto notable para el ganador, aunque eso tendrá que esperar. Es decir, ganar, y ganar, y volver a ganar, que decía Aragonés, tiene su gracia, pero también hace más visible la línea del horizonte. Para entonces, nadie sabe qué sucederá. Quién sabe nada. Apenas sabemos del presente como para saber del futuro. Ana Pontón, que combina bien la química de la crítica con la del buen talante, y eso se agradece, se ve en esa línea del horizonte. Le hubiera gustado verse ahora, pero tras los últimos años, en los que el escenario se modificó de pronto, y también los personajes sobre él, lo de la otra noche sólo puede interpretarse como un triunfo. Como una recuperación del escenario. De hecho, el parlamento gallego que se dibuja ahora significa en realidad el regreso a una situación anterior. Aunque, en esto de la política, sólo importa de verdad lo que vaya a suceder mañana.

De todas las resacas posibles, la que miden ahora los analistas (ayer, en varias televisiones) es la que afecta al reflejo autonómico en Madrid. Muchos intentan descifrar qué significa la victoria continuista, esperable, frente a una oposición nacionalista, tan en ascenso que terminó por adelantar al socialismo con bastante contundencia. En Madrid, siempre con esa distancia seguramente inevitable, se preguntan qué significa que el PSOE no rentabilice el gobierno central, salvo por un escaño, y que el otro socio, Podemos, haya desaparecido de buenas a primeras, en un domingo somnoliento de la canícula, del Parlamento gallego. Arúspices habrá que lean todo esto, porque es cierto que da para mucho. Y es probable que la lectura tenga su utilidad, pues a veces la periferia manda lecciones de mucho valor.

No leerlo, darlo por sentado, o ignorarlo, sería un error. Iglesias, en las redes sociales, reconoció que el mal resultado necesitaba ser analizado cuanto antes. Todos los partidos políticos conocen sus dinámicas, y cómo se desempeñan según los territorios, pero cuando esas dinámicas se reflejan en unos resultados electorales el significado adquiere mucha más relevancia.