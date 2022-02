Resaca en Castilla y León

LA resaca de las elecciones de Castilla y León va a ser muy larga. Más, quizás, de lo previsto. Algunos lo intuyeron cuando se escenificó como un ensayo de laboratorio para la derecha, como una prueba de fuego para la izquierda, como un ensayo de todo lo que pudiera venir. Incluso como un test para Casado, que parece vivir en el test perpetuo. Vino Mañueco y dijo que aquello sólo iba de Castilla y León. Y lo sigue diciendo.

Lo cierto es que los resultados no aclaran mucho el panorama. En todo caso, lo complican. Las cosas no han salido demasiado bien para casi nadie, digan lo que digan, y tampoco se advierte que Castilla y León haya servido de laboratorio, ni de ensayo, aunque quizás si de advertencia. Es una comunidad autónoma con suficientes peculiaridades como para poder servir de modelo para otros lugares. En general, y salvo alguna cosa, he seguido con bastante perplejidad los análisis televisivos y no sólo televisivos: tengo la sensación de que no se conoce suficientemente bien el escenario. Y quizás ocurre porque es una autonomía que ha permanecido demasiado tiempo en segundo plano, a pesar, por ejemplo, de unos más que notables resultados en educación. Dicen que es la Finlandia de aquí, con los datos en la mano.

Comprendo que Castilla y León es todavía un territorio desconocido para muchos, víctima del olvido reiterado, quizás porque no ha protestado como en otros lugares. Una lástima. Estas elecciones han logrado por primera vez repercusión mediática, porque el adelanto de Mañueco hizo que no coincidieran con otras. Y así, de pronto, candidatos y partidos acapararon la atención de titulares y platós, para sorpresa incluso de los protagonistas. Castilla y León se presentó como la medida de todas las cosas.

En este país, sin una proyección nacional parece que nadie te hace caso. Llamó la atención que la Batalla de Madrid entre Casado y Ayuso tuviera aquí una segunda sede, según algunos, una segunda vuelta. Eso calentó los micrófonos y las bocas, gustó a los que miran sólo con las luces largas de las elecciones generales, y de la autonomía, si acaso, ya iremos hablando. Precisamente esa es la razón del enfado generalizado en Castilla y León, que, a todas luces, se desprende del resultado electoral. Es reiteración en contemplarla como un asunto secundario, como el síntoma de otros asuntos de mayor enjundia. Los grandes partidos habrán tomado nota, supongo.

La resaca va a ser larga porque, lejos de victorias incontestables, los resultados marcan cierta confusión. Salvo en el caso de Vox, que se muestra ufano con una subida que nace, sobre todo, de grandes dosis de frustración (hay, creo, un porcentaje de voto de castigo en todo esto), casi nadie puede decir que el adelanto electoral haya servido para algo. Sólo para complicar las cosas, como probablemente se demostrará.

Y, por si fuera poco, lejos de servir de modelo (aunque sí de aviso), la búsqueda de una mayoría puede provocar problemas. Y generar debate interno en el partido ganador. Lo estamos viendo. La propuesta de una gran coalición no parece viable, y además Tudanca ha expuesto sus líneas rojas. Son los partidos provinciales, como decían en las tertulias de Madrid, los que han dado la talla. En general, su papel ha sido mal analizado, se ha mezclado la España Vaciada con la UPL (poco se ha dicho de ella), y cosas así. Hace falta profundizar más. Porque esos partidos son el síntoma claro de la frustración acumulada. Y tendrán que contar con ellos a partir de ahora.