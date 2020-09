Resiliencia en la tierra

SUPONGO que a estas horas de la mañana del día 1 de septiembre de 2020 (hay que dejar constancia de la fecha con la rotundidad de un notario) estaré pisando la dudosa luz del día, como la mayoría de ustedes. La realidad no sólo no ha cambiado mucho, con respecto a cómo la dejamos los que nos fuimos apenas unos pocos kilómetros en busca del mar, sino que parece haber empeorado, al menos con las cifras en la mano, o en la pantalla. Aunque agosto siempre oficia como un paréntesis en este país, es cierto que nadie nos dijo que nos las prometiéramos muy felices al volver, que no fabuláramos con que la pandemia flojearía y el virus iría perdiendo interés en nosotros. Efectivamente, no ha sido así.

No es una derrota, es algo mucho peor. Una constatación de lo inevitable. Por eso este 1 de septiembre tendría que grabarse a fuego en nuestra memoria, pues empezamos algo sin la seguridad de poderlo terminar, nos reincorporamos a la realidad con esa infinita tristeza que da la vida limitada, la vida en estado de permanente incertidumbre, la vida sin alegría. Cuesta mucho más trabajo regresar, porque es un regreso confuso y doliente, y uno piensa de pronto en los que han sufrido y sufrirán con el destrozo económico de esta crisis, y en los niños que comenzarán a identificar este tiempo con el otoño de los embozos y las distancias, y ese mucho lavarse las manos a todas horas, y pienso en cómo fuimos nosotros, tan libres en el barro y el agua de las fuentes, tan descuidados, casi salvajes, en días aún pobres y oscuros.

Me apena la propia tristeza. La tristeza inevitable. Hay que ser fuertes, confiar en la victoria, ser, escucho, resilientes. En veinticuatro horas he oído esa palabra tres o cuatro veces. Pertenece a un catálogo de palabras que han ido ganando presencia en nuestras vidas, especialmente desde que la adversidad parece crecer por todas partes. Incorporado desde el inglés, pero con base indiscutiblemente latina, el vocablo a veces chirría, pero es de esos que hacen fortuna en el lenguaje oficial. Los resilientes, más que colocarse frente al problema, se adaptan a él. ¿Nos adaptaremos a lo que el mundo nos ofrece este 1 de septiembre de 2020? Conviene señalar que adaptarse no es capitular. Y, sin embargo, son tantas las incertidumbres que resulta difícil adelantar nuestra mente hacia un futuro envuelto entre la niebla. Sólo vemos el día de hoy: esta hoja del calendario. Nada sabemos de mañana.

Uno de los grandes males de la pandemia, más allá de los evidentes, es su capacidad para destruir las proyecciones humanas hacia el futuro. Somos seres que proyectamos, que construimos pensando en lo que será, que manejamos ilusiones. Y cuesta mucho hacerlo, por resiliente que seas. Ahora sí que nos asomamos a un mundo enmascarado, sin la premura y la perplejidad de marzo. Ahora sí que vuelve a empezar todo. Ya somos conscientes de que no ha sido un breve golpe. Y piensas en los que han visto destrozadas vida y fortuna, en los que no comprenden en qué momento todo se torció. Pero nos aseguran que, dentro de mucho tiempo, estos niños, estos jóvenes, recordarán estos días difíciles y amarán mucho más la vida y también amarán la vida de los otros. Ya me gustaría pensar que esta tristeza inevitable va a producir frutos tan generosos.