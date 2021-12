Resistir con más de cien mil muertos

LA conferencia –telemática– de presidentes para tomar decisiones sobre la pandemia volvió a ser una ocasión perdida para actuar con mayor precisión e intensidad. No todas las comunidades autónomas defienden la misma posición, sino más bien cada una lo suyo. Es cierto que las características de cada autonomía son diferentes, con incidencias también distintas, pero debería establecerse un mínimo común denominador para todo el territorio nacional dado que las interacciones entre comunidades es algo cotidiano, y más durante las fiestas de Navidad. Algunas, y entre ellas sobresalen Madrid y Cataluña, no disimulan su interés en diferenciarse de la mayoría, evidentemente por motivaciones políticas partidistas, no sanitarias.

La reunión de ayer llegó tarde. El hecho de que coincidiera con el día en que se conocían los peores datos sobre contagios en España nos indica que debiera haber tenido lugar con antelación. Es peor que una broma pesada, un insulto a las familias y empresas que se haya esperado a dos días de la Nochebuena para celebrarla. De poco valieron los datos alarmantes que se iban conociendo a medida que pasaban los últimos días, ni las alertas de los expertos, ni siquiera las peticiones de los presidentes autonómicos para que Sánchez aceptara tomar medidas.

Las competencias de las comunidades autónomas son limitadas. Se ciñen fundamentalmente a la asistencia sanitaria, incluida la vacunación en la que, es de justicia reconocerlo, en general destacaron por su eficacia. Pero se ha visto que solo con el suero no es suficiente. Y, por otra parte, para aplicar otras medidas deben lograr autorización judicial, lo que complica su puesta en marcha. Resulta incomprensible que casi dos años después de pandemia, sin que se vea su final, el Gobierno se niegue en redondo a elaborar una ley específica que proporcionaría herramientas más apropiadas para combatirla.

Solo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, que al menos en Galicia la mayoría de la población ya practica, no es suficiente. El calendario de vacunación que propone Sánchez es demasiado laxo, de hecho en Galicia va más adelantado, y las dotaciones económicas para reforzar plantillas se antojan escasas además de imprecisas en tiempo y forma, junto a la creación de un fondo covid con urgencia.

Tal vez la alarma causada en el exterior por el incremento de casos en España, con repercusiones económicas considerables de las que advierten tanto organismos nacionales (Banco de España) como internacionales (FMI, OCDE), haya sido la causa de que el presidente diera su brazo a torcer, aceptando a regañadientes la reunión de ayer. Porque su estrategia es decir que España va mejor.

Y al igual que no se entiende la ausencia de una legislación adecuada resulta chocante tanto optimismo. En la sesión matinal del Congreso, preguntado al respecto, exhibió un triunfalismo exagerado y, lo

peor, para muchos recuerdos dolorosos. “Los abuelos y abuelas podrán abrazar estas navidades a sus nietos y nietas”, presumió de su gestión. Se olvidó de los cien mil fallecidos por el covid, la mayoría abuelos y abuelas. “España ha resistido y avanza”, alardeó. Recuperar en esta ocasión su manual de resistencia le delata. Hablaba del autor del libro.