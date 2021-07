Responsabilizar aos máis novos

TRAS ano e medio de pandemia entregámonos á vacina contra o SARS-CoV-2 cunha esperanza e relixiosidade case comparable ao voto da cidade de Santiago a San Roque de 1517. Daquela, cabido e concello encomendaron a saúde dos composteláns ao santo trala peste que asolou a urbe, fundando a Confraría, prometendo a construción dun templo e organizando rogativas masivas que percorrían o perímetro exterior das murallas de Compostela con gran boato.

Pero superado o terror o ofrecemento quedou en nada. Pasou o día e pasou a romaría. A promesa do templo quedou varada durante algo máis de medio século, ata que en 1569, cando a seguinte epidemia acosa a cidade, resucita o fervor popular polo santo protector dos apestados e os gobernantes póñense mans á obra tras entoar o mea culpa.

Durante as epidemias a cidade aplicaba medidas drásticas para evitar a propagación que, na súa esencia, non difiren moito das actuais. Pechábanse as portas, realizábanse queimas nocturnas de loureiro e romeu e prohibíase a mobilidade, pero sen dar evitado por completo a entrada de xente na cidade ou a fuxida dos veciños ao campo na procura de lugares máis seguros.

Rematando o século Santiago padecería aínda outra vaga de peste, a que entre 1598 y 1600 sacudiu a toda Europa nun bienio terrible de fame e de morte. Entón os infectados encerrábanse nas casas, que se marcaban e tapiaban deixando dentro a todos os infelices do núcleo familiar; eliminábanse os animais das rúas; encalábanse muros e pavimentos, e mesmo se chegaron organizar espazos específicos para confinar aos infectados, como o que en outono de 1598 se estableceu na Rúa de San Pedro.

Agora actuamos case, case como as institucións compostelás do XVI. Durante os meses de terror reducimos as vías de contaxio confinando á poboación, illando vilas e cidades, limitando ao mínimo o contacto social e encomendándonos á vacinación dos grupos de idade máis vulnerables ante a COVID-19. Pasado o momento crítico os gobernantes optan por enviarnos a mensaxe de que o peor está superado: xa podemos abrir as portas da muralla e deixar de queimar loureiro e romeu.

As vacinas funcionan. Pero hai nimios detalles no que non se paran a pensar, ou si se paran, pero non tanto como para valorar as consecuencias. Detalles como que a relaxación das medidas restritivas se produce xusto co inicio da expansión da variante Delta, xa moi clara a súa elevadísima velocidade de transmisión. Ou que ten lugar en pleno período estival, cando se sabe con certeza que se van producir desprazamentos masivos de viaxeiros. Ou que exista unha elevada porcentaxe de poboación sen vacinar, os máis novos, hóspedes perfectos para a infección e transmisión pola súa elevada interacción social. Ou que non se lle dera prioridade na vacinación aos pacientes con patoloxías crónicas de risco con independencia da súa idade.

Aos grupos sen vacinar poñémoslles en bandexa que se infecten masivamente e despois acusámolos e pedímoslles responsabilidades. Non se podía saber que os xoves habían de aproveitar ao límite a súa recuperada liberdade. Tampouco se sabía da súa predilección por reunírense en eventos e botellóns. É como se, tendo un can gardián na leira, deixamos a cancela aberta e culpamos logo ao animal cando salta ao camiño. Non todos os cans sairían. Moitos están ben adestrados e son quen de distinguir o camiño da súa área de obrigada defensa. Pero coa Delta, que se transmite un 60% máis rápido que as outras mutacións, abonda con que unha pequena porcentaxe incumpra para que os contaxios sexan exponenciais.

Científicos, epidemiólogos, médicos e gobernos insistiron durante meses no baixo risco de hospitalización e morte dos máis novos. A gran maioría comportáronse e respectaron as normas durante quince meses pero probablemente non por si mesmos senón por evitar contaxiar aos seus pais e avós. Pero agora que pais e avós están vacinados, que se podía esperar ao abrirlles a cancela?