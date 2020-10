Restricciones a medias, coronavirus al máximo

QUE el Gobierno no ha hecho bien las cosas en esta pandemia no es algo nuevo, pero que se sigan tomando tan malas decisiones dentro de la segunda ola, evidenciando que no hemos aprendido nada, es algo que no se comprende. Las perlitas más recientes han llegado de parte de ese comité científico que dice Sánchez que le está asesorando en esta crisis, que por fin ha aceptado que el virus se transmite también a través de aerosoles. Será porque los científicos no llevan meses avisando.

Incluso los veterinarios, los grandes olvidados dentro de la comisión de expertos del Gobierno, que conocen de primera mano a los coronavirus, tras años trabajando en su contagio entre animales, alertaban al inicio de la pandemia de que todos los coronavirus conocidos hasta la fecha usaban como vía de transmisión los aerosoles, por lo que todo parecía indicar que este no iba a ser la excepción.

Ahora, más de medio año después del inicio y tras cuatro meses de nueva normalidad, nos encontramos en una situación donde ya no es seguro estar en ningún sitio sin mascarilla, pues los aerosoles que expulsamos al hablar supondrían un riesgo para la salud del prójimo. ¿De qué hablamos en concreto? De una catástrofe económica, ya que bares y restaurantes no deberían estar abiertos a estas alturas, pues el simple hecho de retirarse la mascarilla de la boca para comer o beber ya diseminaría virus al ambiente.

Por otro lado, se jactan de que la nueva medida de confinamiento en municipios y localidades concretas está dando resultados, ya que demuestra que bajan los niveles de incidencia en esas zonas, zonas que a la semana se desconfinan. ¿Cuánto de verdad hay en esta afirmación?

Pensémoslo detenidamente: ¿de qué sirve un confinamiento a medias si no es total? Pongamos el ejemplo de Galicia, donde ya hay más de una veintena de municipios en alerta máxima por covid en los que se reducen reuniones de no convivientes a menos de seis personas, baja el aforo de bares o se prohíbe consumir en la barra en restaurantes, entre otras medidas. Este es el caso, por ejemplo, de Santiago, Pontevedra u Ourense.

Sin embargo, yo entre y salgo a diario de la ciudad de Santiago hasta mi domicilio, en Padrón, donde no está decretado este nivel de alerta, por lo que, en caso de estar contagiada, estaría desplazándome y esparciendo el virus. ¿Qué sentido hay en todo esto? El confinamiento, si no es total o, al menos, con cierre de fronteras, no sirve de nada. Algo que se está demostrando si miramos el mapa de contagios en los últimos siete días en Galicia. Son los municipios próximos los que entran y salen continuamente de la zona de alerta máxima, porque son entre los que hay mayor trasvase y movimiento poblacional.

¿Qué ganamos cerrando bares a las nueve de la noche si, al final, a lo largo del día, la gente de la zona se desplaza al municipio vecino para tomarse el café? ¿Es que a partir de las nueve sale el virus a la calle? Se trata de una amenaza nueva a la que no nos habíamos enfrentado antes, de acuerdo; pero, sinceramente, era casi imposible hacerlo peor.