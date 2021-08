El tema de cuándo o dónde se inició exactamente el Heavy Metal ha hecho correr mares de tinta. Y, lo cierto es que la discusión, por extraño que parezca, aún dura hoy mismo. Hay teorías lógicas, alguna que otra disparatada, y, en bastantes ocasiones, contradictoria en lo que respecta a la línea canónica de la historia oficial del Rock&Roll en su conjunto. Uno, habiendo meditado mucho sobre el particular, ha llegado a conclusiones que paso a exponerles. He oído con frecuencia que un grupo de colegas mantenía como el momento Cero de la tendencia la aparición de Paranoid de los Black Sabbath de Ozzy Osbourne y compañía. Otros aseguraban que los primeros acordes hard provenían de alguno de los discos de los Led Zeppelin, y que el verdadero creador del invento venía siendo alguien tan carismático como Jimmy Page. ¿El tema Rock&Roll del Tercero, precisamente? Unos cuantos más, que el origen estaba en esa suerte de misa negra celebrada en Woodstock en 1969, ejerciendo de chamán indiscutible un señor llamado Jimi Hendrix, a la hora de tocar, muy a su manera, el Star Spangled Banner, himno norteamericano, exactamente como si describiera, en ocasiones, un bombardeo yankee en Vietnam... Bien. Vale. Y, ¿por qué no podría haber sido Parchman Farm de Cactus la piedra angular de esta catedral en modo de work in progress...?

RITUALES. El número de festivales que se celebran en torno al Hard y/o al Heavy es infinito. Acojona comprobar simplemente los que se están celebrando ya o que van a tener lugar en el curso de pocos días en Gran Bretaña. He echado un vistazo (como todos los meses, confieso) al número (290) especial de Verano de Classic Rock y he quedado pasmado. Verán: A New Day Festival de Faversham (John Lee de Barclay James Harvest de cabeza de cartel), Beautiful Days de Devon (con Hawkwind y Gary Numan), Bilston Blues de Bilston (con The Animals), Bingley Weekender de Bingley y Bradford (con Pixies y Primal Scream), el formidable Bloodstock de Derbyshire (con Judas Priest y Kreator, uno de los presentes este año en el Resu), el Rockin’ The Bowl de Sheffield (con Doro y Massive Wagons), y un larguísimo etcétera que alcanza el número de 35 en sólo dos meses. Pues bien... Como ya les anunciábamos el pasado día 3 en Tendencias, el Resurrection Fest de 2021 tendrá lugar, nuevamente, en Viveiro, entre los días 26 y 28 de este mes. Sigue siendo, por tradición, el mejor de Europa, y lo ha sido, por supuesto, durante años. Y aquí habrá de todo, y para todos los gustos: de While She Sleeps hasta las Bala, pasando por Eluveitie. Que nadie se lo pierda. Volverá a coronarse, sin duda...