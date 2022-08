“Retratos en fite”, novo libro de Beiras

Saíu do prelo, editado por Laiovento, o último libro de Xosé Manuel Beiras. Tróuxomo a residencia como agasallo Antón Pedreira máis a súa dona, ambolos dous da libraría Pedreira.

É sempre agradable recibir un agasallo e moito máis cando este regalo chega en momentos complicados da vida como é agora o meu caso.

Cando sucederon os acontecementos de Amio eu interiormente pensei que o mellor que podería facer Beiras era adicarse a escribir na infinidade de publicacións que de seguro tería oportunidade. Escribir, facer conferencias, sair nos medios para dar a súa opinión sobre tódolos temas de actualidade.

Para toda unha xeración de nacionalistas galegos Beiras foi un referente e pensaba eu( non sei se trabucándome) Beiras podería seguir sendo o noso Mestre e non formar outra organización política que pactara coa esquerda española. Pois a organización política Podemos demostrou non estar a altura das expectativas que creou.

Socialmente precisamos das ensinanzas de Beiras.

Hoxe hai moitos rapaces que non saben quen foi Beiras, nin coñecen as súas ensinanzas.

Sería bo que estes xovenes de hoxe coñeceran as ensinanzas de este gran político e pensador.

A partir de este coñecemento poderían opinar.

A miña recomendación é que tódolos rapaces maiores de 20 anos lean este libro.