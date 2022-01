Rituais no cambio de ano

AO comezar un novo ano, o costume nos medios de comunicación é facer balance do que vén de rematar e pronunciarse sobre o que se espera para o ano entrante. No relativo ao medio ambiente, que é o tema do que acotío me ocupo, voume quedar só coa primeira parte deste ritual, porque facer presaxios do que vai vir xa estamos a ver nestes tempos convulsos e imprevisibles, que é tarefa de alto risco e na que poucas veces se atina.

En consecuencia, se botamos a vista atrás e repasamos os asuntos máis relevantes que lle sucederon ao medio ambiente en Galicia no 2021, o primeiro que habería que sinalar é que non se diferenciaron moito dos que están a acontecer no resto do mundo occidental, xa que a maioría deles se poden referir aos dous grandes temas ambientais do momento: o cambio climático e a conservación da biodiversidade.

Con relación ao primeiro deles, poderíase comezar cos fríos do furacán Filomena, que aquí chegaron moi atenuados, e continuar coas secas do verán, que forzaron ás eléctricas a deixar perigosamente baixas as augas dos nosos encoros. Felizmente, non houbo este ano importantes incendios forestais dos que laiarse.

Como efectos derivados das medidas de loita contra o cambio climático habería que falar dos proxectos de enerxías renovables, principalmente os parques eólicos que, para ben ou para mal, están a dar moito que falar nos últimos tempos. A gandería e as súas emisións de metano volveron ser o foco de moitas críticas (co irresponsable ministro Garzón á cabeza), sementando dúbidas e incertezas sobre o futuro deste fundamental eido produtivo. Finalmente teríamos a pesada lousa do desaloxo de ENCE de Lourizán, que tivo no artigo 18 da nova Lei do Cambio Climático española un incomprensible e moi pouco xustificado aliado.

Con relación á biodiversidade, a defensa que fan o goberno central e os ecoloxistas das mandas de lobos fronte ao control que solicitan os gandeiros máis afectados non fixo máis que afondar na disparidade de criterios cos que se axuízan aquí (e, en xeral, no mundo occidental) os problemas da compatibilidade do aproveitamento económico da natureza e as medidas para unha axeitada conservación.

Unha decisión como a da ministra Ribera de ignorar as reclamacións que insistentemente lle fixeron chegar as comunidades do norte de España non é o mellor camiño para atopar os medios que fagan viable ese difícil equilibrio. Dentro do mesmo grupo de medidas, habería que considerar tamén a moratoria sobre as plantacións de eucaliptos que ditou o goberno galego, que non sería unha mala decisión se se aproveitase para estudar a fondo a cuestión e se actuase en consecuencia e non deixar, como tantas veces acontece, que pase o tempo sen máis ata que o problema podreza ou remate por se esquecer.

Finalmente, a tradicional reivindicación de que o 12% de terras de protección ambiental que existen en Galicia deberían de ampliarse con urxencia, tería que tomarse moi en consideración, sobre todo diante do perigo que afecta na actualidade a moitos espazos sensibles, sen esquecer en ningún momento a particularidade do poboamento galego, cunha densidade de entidades singulares por quilómetro cadrado, de 1,06 fronte aos 0,12 do resto de España. É dicir, case dez veces máis en Galicia.

Por iso, utilizar o 27% de terras protexidas españolas como referencia para forzar o espallamento das galegas non semella ser o mellor argumento, xa que non é o mesmo limitar determinadas actividades en espazos densamente poboados como o noso, que facelo p.e. nos ermos casteláns. A defensa do medio pódese intentar con bos desexos pero, sobre todo, debería facerse cos pés na terra.