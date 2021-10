Rogelio Groba: “Sinfonía nº 1”, bajo la dirección de Dima Slobodeniouk

Cuarto programa de la “OSG”, en el Palacio de la Ópera de A Coruña- 20´00 h.-, que se reparte en sesiones de viernes y sábado, para ofrecernos la “”Sinfonía nº 1” de Rogelio Groba, el veterano de los compositores gallegos, compartiendo cartel con el “Concierto para violín nº 2, Op. 129”, de Dmtri Shostakovich, del que será solista Vadim Gluzman, músico nacido en Ucrania y nacionalizado israelita desde 1990. Pasó también por Riga (Letonia), donde realizó sus estudios con Roman Snê tras haber tenido como maestro en Rusia a Zakhar Bron. En Israel, siguió las docencias de Yair Klees, en un momento en el que se sentirá próximo a Isaac Stern, que se mantendrá como una de las imprescindibles referencias de su trayectoria profesional. En Estados Unidos, asistió a cursos de Arkady Fomin y en la “Juilliard School of Music”, contará con el beneficio del magisterio de Dorothy DeLay y Masao Kawasaki. Recibió el Premio Fin de Curso de la Fundación Henryk Szering. Una carrera que le llevó a colaborar con primeras formaciones americanas, además de la “Gewandhaus”, la “München P.O.” y otras europeas. Dispone de un “Stradivarius 1690 ExLeopold Auer”, en honor al último maestro que lo tuvo a su disposición, en una atención de la “Soc. Stradivari” de Chicago. Estrenó importantes obras de músicos actuales: Giya Kancheli, Peters Vasks, Lera Auerbach o Sofía Gubaidulina. Recibió un “Diapason D´Or” , por la grabación del “Concierto nº 1”, de Max Bruch.

Rogelio Groba había ofrecido por vez primera con la “OSG”, las “Danzas meigas”, en una selección, en el otoño de 2019, también con este director. Comentaba Maruxa Baliñas que en su catálogo, con siete sinfonías, hasta entonces, tres óperas escénicas y dos televisivas, multitud de música de cámara, música vocal y para piano, música para banda, algunas músicas religiosas, etc...etiquetarlo estilísticamente no siempre es sencillo porque en sus composiciones alternan- o combinan-, dos lenguajes: uno con raíz tradicional, que emerge de un fondo nítidamente etnogalaico (al que el autor denomina “in modo antico”), y otro mucho más personal basado en una síntesis politonal que tiene como base el intervalo de cuarta aumentada. En último término- y cito nuevamente a Groba- , elige su lenguaje por su fondo, por asunto explícitamente programático o enigmático de cada obra. Creo que lo importante es que la obra sea fruto de una comunicación auténtica, nunca un alarde de técnicas.

Mercedes Goicoa, en un detallado comentario de hace años, para “RITMO” celebraba el hecho de la interpretación de un tríptico sinfónico, que incluía esta primera “Lúdica”, la segunda “Bucólica” y la tercera “Épica”, escuchadas en el Teatro Colón, de A Coruña, en especial evento repartido en fechas distintas. La “Sinfonía Lúdica”, en sus cuatro tiempos: “Allegro pleno”, “Adagio molto”, “Scherzo Allegro” y “Allegro Vivace”, fue compuesta entre los años 1982/3. Estructurada en esos cuatro tempos, ofrece una peculiar formación instrumental: 2 flautas, 2 clarinetes, 2 trompas, 5 percusionistas, piano y cuerda. Como resultado de este conjunto el autor obtiene un colorido tímbrico fresco y original. Por otra parte, el discurso sonoro de esta sinfonía, se articula en base a la cuarta tritono, característica ésta que determina la estructura de la sintaxis musical de este autor.

El elemento melódico es de gran pureza y sinceridad, y la rítmica, rasgo de identidad artística muy atractivo en la música de Groba, se presenta robusta y vigorosa, en los tiempos I, II y IV; contrastando con el lírico y contemplativo segundo movimiento. En resumen: una brillante obra sinfónica de energía lúdica y de contenido existencial. La sinfonía entones, se había escuchado el 1 de febrero, de 1989, y con el aliciente que haber sido dirigida, al igual que las otras dos, por el autor, siendo de estreno la “Sinfonía Bucólica”. La tercera, “Épica”, tendría el aliciente de incorporar un gran coro, con un total aproximado de cien voces.

Dmtri Shostakovich con el “Concierto nº 2, para violín y orquesta Op. 129”, en sus tres movimientos y en los que resaltan de manera destacada los elementos clásicos. Está ausente la singularidad perceptible y la expresividad del “Concierto para violín nº 1”. También la parte del solista, se presenta como más sobria y menos cargada de detalles virtuosísticos. Merece consideración la profundidad expresiva del segundo movimiento, un “Adagio” ciertamente muy sencillo y cargado de tintes melancólicos, prescindiendo de detalles recargados y efectistas, en beneficio del recurso del uso de pocas notas. Los otros dos movimientos- el primero que no duda en aproximarse a temáticas relacionadas con “Stepan Rasin”, en concreto en el segundo tema- y el arrebatado “Finale”, serán en realidad menos inspirados, aunque técnicamente excelentes. Una obra que conoció el estreno en Moscú, a cargo de David Oistrakh, quien realizará una gira por los Estados Unidos, con una aceptación importante.

Obra en resumen, que no refleja tan claramente el impulso y el poderío del músico, aunque no deja de ser un trabajo admirable. Un momento en el que dio forma a las “Siete romanzas sobre textos de A.Blok”, y en el que se conmemoraba el cincuentenario de la Revolución de Octubre. Años antes, había tenido la mente puesta en un intento de abordar la idea de una nueva ópera, recurriendo a la novela “El Don apacible”, un proyecto de definitivamente fracasaría. Este concierto para violín y las ”Siete romanzas sobre textos de A. Blok”, parecían no encontrar acomodo en aquellos fastos conmemorativos, pero sí el poema sinfónico de breve duración, menos de un cuarto de hora, titulado “Octubre”.