“Romaria”, por la Banda Municipal, en As Praterías

Concierto de la Banda Municipal, en As Praterías- mañana, 20 h-, con obras tomadas de compositores de la tierra, entre las que no faltará la “Sinfonía Romaría”, del director de la Banda Municipal, David Fiuza Souto, con la que se presentó el día en el que tomaba la titularidad. Una composición de 2020, y que muestra su talante impregnado por influencias de la tradición. Cada tiempo, es un fiel reflejo de su modelo descriptivo, con aromas de terruño y recreación de ambientes. “Romance de Catalina e o sacristán”, “Morriña, agarimo, loanza”, “Retranca falcatrueira”, para poner la guinda con “Derradeira carallada, muiñeira de Chantada”. Una especie de suite festiva y colorista, que parece haber tenido una excelente acogida en concierto precedentes, y que en esta oportunidad, se enmarca dentro del “Atlántica Festival Int. de tradición oral, que añade la colaboración del narrador Celso Fernández Sanmartín. Venimos de cerrar la participación de nuestra Banda, en las “Xornadas de Música Contemporánea”, que volvió a dejarnos una duda pendiente de resolverse, la alternativa de un espacio siempre necesario, por si las aguas y las posibles inclemencias. Quizás llegará una respuesta a la vista de que una solución sí será posible. El narrador, Celso Fernández Sanmartín, licenciado en Filosofía y Letras por la “USC”, es autor de una serie de poemarios, entre los que destacan “Propiamente son captivo”, “Fucsia, talladas, estampadas”, ”Gratas e boas novas” o “A cama do meu avó Sanmartín”

A medias de la interpretación de la pieza de Miguel Rueda Carpio, compositor jienense del que se estaba interpretando la “Sinfonía Galega”, en estreno absoluto, la visita del goteo lluvioso previsible obligó a levantar el vuelo y suspender el concierto, cuando todavía quedaba por escucharse “A pedra moura”, de Israel Quintás Alonso. Hasta entonces, y con la vista puesta en las nubes, con paciencia y buena voluntad habían salvado sus obras Manuel Otero Paino. “Áperion”, un estreno de este año, y en el ideario que marcaban estas “Xornadas de Música Contemporánea” y Raúl Martín Niñerola, valenciano de Lliria, que ofrecía “Jacobus” (Symphony nº 1”, en sus tres tiempos, en un lugar tan propicio como As Praterías. Tres tiempos: “El Apóstol”, “La batalla de Clavijo” y “La Catedral”, también en estreno.

David Fiuza Souto, autor de la “Sinfonía Romaría”, dejó constancia de su oficio en la Banda Artística de merza, antes de seguir la docencia con Marcel van Bree, que también llegó a dirigir nuestra banda y quien le permitió probar su talento en la Banda del Conservatorium Superior Zuyd Musik, de Maasatrich (Holanda), También Rafael Pascual Vilaplana, fue un eslabón importante en el ascenso de su trayectoria profesional. Es esa evolución, mientras probaba con importantes banda de nuestra C.A., pudo asistir a otras experiencias con bandas del ámbito europeo, como el “Norwegian Wind Ensemble”; la “Rundfunk Blaserorchester Leipzig”, siempre un epicentro en la historia de la música desde los años de J.S.Bach; la “Companhia Portugesa de Ópera”; la “Camerata Arven o el “Serenade Ensemble”.

Aquel periodo inicial en Merza, nos ayuda a refrescar memoria, por una de las piezas en programa, la “Muiñeira de Neira Vilas”, un homenaje al escritor de la tierra, obra de Alejando Piñeiro, y que Fiuza Souto incluyó hace cuatro años en un concierto conmemorativo, con motivo del 190 Aniversario de la Banda Municipal de Merza, que tuvo el privilegio de dirigir, una sesión de pretensiones ambiciosas, en la que participaron la Coral Polifónica de Piloño; la “Coral de Voces da Terra”, de Vila de Cruces; el grupo de pandereteiras “Zarabanda”, de Merza. La pieza de Alejando Piñeiro tendría pues un carácter testimonial y de sentido reconocimiento, en un programa que añadía una habanera de Enrique Viz y el “Capricho Galaico”, inspirado en el “Capricho español”, de Nikolai Rimski- Korsakov. La “Muiñeira de Neira Vilas”, estaba destinada a cuarteto de clarinetes. Otra de la obras en cartel, será el estreno de “Café para tres”, un pasodoble del rianxeiro José Ces Lorenzo, músico muy relacionado artísticamente con la Banda Municipal de Arzúa, desde los años ochenta, y con la que había tenido relación desde mediados de los cincuenta. Una historia marcada por la voluntad y por la necesidad de mantener viva la memoria de una de las bandas veteranas de Galicia, a lo largo de la historia.

Nos queda Simón Couceiro, quien cederá la “Fantasía sobre tres temas galegos” (2012), miembro muy activo de muestra Banda Municipal, en lo relativo a ofrecer obras en estreno y a quien, bajo cuerda y casi en secreto, se le presiona a que aborde repertorios para la voz, quizás con resultados positivos, como pudimos comprobar en la matinal del recital de la soprano Mar Morán, en el pasado mes de abril, en aquel programa avanzado como “O Camiño da Lírica, ofrecido en el Teatro Principal, en colaboración con “Amigos de la Ópera”, de nuestra ciudad. Su presidente Suso Couceiro, es sin la menor duda, uno de los que animó a que no desdeñase esa opción y a su palabra nos ceñimos. Simón Couceiro, voluntarioso y activo ante las tentaciones del pentagrama, no defraudará al compromiso prometido.