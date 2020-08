EN una vieja frase de Platón, de perfecta aplicación a los políticos, se dice que “los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir; los tontos porque tienen que decir algo”.

Esa advertencia del filósofo griego es de permanente aplicación a los políticos, pues ya Marco Aurelio afirmaba que “si no conviene, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas”. Y como resumen y compendio de esos principios, merece citarse la frase de Lao Tse, según la cual, “el que mucho promete, rara vez cumple su palabra”. Esa es la gran virtud que tienen las ideas perennes para aleccionar a los políticos.

La única manera de demostrar su credibilidad un político es confirmar con sus obras lo que piensa y promete. De lo contrario, el arma más elocuente es, precisamente, el silencio, pues no hay peor vicio que hablar sin tener nada que decir. Esta idea la resume muy bien Aristóteles al afirmar que “el sabio nunca dice todo lo que piensa pero siempre piensa todo lo que dice” y Federico Engels señala “que lo que no se sabe expresar es que no se sabe”.

En eso consiste la prudencia y sabiduría políticas pues, como es sabido, el político se pierde por la palabra si no cuida la expresión de su pensamiento y se acredita por sus obras. En todo caso, tiene razón Herman Hesse al decir que “el conocimiento puede ser transmitido pero no la sabiduría”.

Por otra parte, la expresión vulgar de que el saber no ocupa lugar quiere decir que el conocimiento es patrimonio inherente a la persona.

Es evidente que la palabra compromete y obliga y sólo con el silencio se salvaguarda la verdadera sabiduría política.

Pero entiéndase bien, no sólo la palabra obliga y compromete, también es elocuente el silencio cuando calla el que pudiendo y debiendo hablar, no lo hace.

Hablar lo que se debe y cuando se debe es la mejor garantía de prudencia política, pues la palabra es la principal arma del político y cuidarla y cumplirla, la mejor garantía de su eficacia y servicios públicos.

Por eso, ser hombre de palabra es el mejor título que puede merecer una persona, pues no sólo la palabra es un don privativo de los seres humanos sino que es, además, el principal vehículo de comunicación de unos con otros y sólo comunicándose o, mejor dicho, intercomunicándose, se intercambian conocimientos y experiencias que constituyen el progreso en la vida social de las personas.