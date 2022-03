Sáhara: cos pés no chan

Nunca tiven a máis mínima simpatía polos reis de Marrocos nin polo Majzen (lamentei o fracaso do rexicidio inspirado polo xeneral Ufqir en 1973) e xa desde antes de 1975 considerei lexítima a loita da Fronte Polisario. Circunstancia común a toda a oposición antifranquista e de boa parte da poboación española, incluídos moitos dos militares que tiveron que abandonar o territorio do Sáhara Occidental despois dos acordos de Madrid que o cedían a Marrocos e Mauritania.

Pero moitos feitos históricos teñen lugar grazas a conxunturas alleas. E a agonía do ditador Franco puxo en bandexa de prata a ofensiva de Rabat para ocupar o territorio ao sur de Tarfaia. Do seu lado estaba o apoio de Washington, que non quería que outro territorio africano caese na órbita soviética por mediación de Alxeria, como xa o estaban Libia, Exipto (se ben rebaixada con Mubarak), Angola, Mozambique e a crise de Etiopía.

Daquela, ninguén en Occidente movería un dedo para evitar a manobra marroquí, menos aínda cando o apoio de Alxeria aos independentistas saharauís tiña por principal obxectivo acadar unha saída ao Atlántico e nada arrepiaba máis en Washington que o risco dunha presenza de barcos soviéticos fronte ás Canarias.

A ocupación militar e civil do Sáhara Occidental que chegou despois da Marcha Verde, conxuraba de facto os acordos da ONU sobre a descolonización do territorio e que finalmente España aceptara. Unha ofensiva que foi utilizada por Hassan II para conxurar a situación de debilidade que padecía despois de dous intentos de golpe de estado. Desde aqueles días e proclamada a RASD pola Fronte Polisario, o territorio vive en situación de conflito e cunha parte da poboación establecida na hamada de Tinduf.

Non serei eu quen negue a represión exercida por Rabat contra os activistas saharauís que seguen a vivir no Sáhara Occidental. Unha represión que resulta posible pola súa condición de terra de ninguén, sen apenas posibilidade de verificación da realidade por parte dos medios e a política de Occidente. Unha situación que case cincuenta anos despois fai inviable de feito a aplicación de calquera resolución da ONU, non digamos xa o exercicio dun referendo de autodeterminación e a aplicación dun eventual resultado contrario a Rabat.

A decisión da administración Trump, en converxencia con Israel, de recoñecer a soberanía de Marrocos sobre o Sahara Occidental viña a engadirse á tradicional posición favorable de Francia. Iso facilitou que Alemaña -interesada en investir en enerxías renovables no norte de África- recoñecese a proposta feita por Rabat en 2007 sobre unha autonomía para o territorio.

Unha situación que dalgún xeito fai inviable os mandatos da ONU. As maneiras (e as maneiras das maneiras) non foron as correctas, cando o ministro Albares tivo que confirmar a filtración feita por Rabat verbo do cambio da posición española a prol dunha situación autonomista.

Sería polo ano 1985 cando tiven ocasión de falar, na miña condición de responsable de relacións exteriores da Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra, co representante do Polisario en Cataluña. Foi nun acto organizado pola Asociación Catalá de Amigos do Pobo Saharauí, que daquela presidía o médico e ex senador Felip Solé Sabarís, compañeiro de partido. Naquela conversa, e vista como xa daquela estaba a situación, comentei ao delegado saharauí a eventualidade dunha solución autonomista negociada: os refuxiados de Tinduf deixarían unha vida precaria e coa poboación que quedara no territorio poderían participar das riquezas da pesca e da minería.

Porque se temos que dicilo todo, e malia a razón xurídica das resolucións da ONU e da xustiza internacional, os saharauís de Tinduf están condenados ao limbo, dependentes dos programas de axuda e sen exercicio efectivo da democracia (o Polisario, coma partido único, ocupa todos os escanos do Consello Nacional Saharauí). Doutra banda, en tanto que responsable do Tinduf, Alxeria nunca favoreceu a elaboración dun censo da poboación.

O cambio de orientación do goberno Sánchez sobre o Sáhara ten que ser explicado. E non polo asunto en si senón polas contrapartidas que obtería por parte de Rabat, especialmente verbo da integridade territorial española (Ceuta e Melilla) e do control da migración irregular.

Joaquim Ventura