Sáhara Occidental, troco de cromos

Resulta difícil de argumentar e entender a decisión de Pedro Sánchez de recoñecer o Sáhara Occidental como parte de Marrocos, e darse por satisfeito coa concesión dunha autonomía, máxime cando este cambio de postura coñecese a través dunha filtración de Rabat. Dise dende o Governo que esta é a solución máis realista, esquecendo que o Estado español (EE) leva 46 anos apoiando o reclamo do dereito do povo saharauí á autodeterminación. Obviando agora o desterro da maioría da povoación e a represión interna. É verdade que este apoio do EE á resolución da ONU sempre foi formal e morno, poñendo por diante as relacións económicas con Marrocos.

Con esta decisión o Governo central dá un salto cualitativo, abandonando ao povo saharauí ao exilio ou á ocupación, e ignora a resolución das Nacións Unidas sobre a descolonización do Sáhara Occidental. Convén non esquecer que a maioría do povo saharauí vive en campamentos en Tinduf-Alxeria (200 mil persoas), como consecuencia da ocupación de Marrocos en 1976 da maior parte do territorio. Rabat alentou a colonización con inmigrantes marroquís, e a povoación autóctona vive nunha situación de represión, o que non impediu a realización de mobilizacións de protesta.

Todo indica que neste decisión incidiron os intereses empresariais. Xa que o EE é o primeiro socio comercial de Marrocos. Os intercambios atinxiron os 16.000 millóns de euros en 2019. Trátase de 22.000 empresas as que exportan a Marrocos e máis de 1.500 as que están presentes nese país en múltiples sectores. Mais tamén debeu pesar o seu a postura dos Estados Unidos que ten a Marrocos como seu principal aliado en África, e bases militares. Ademais Alemaña e Francia hai anos que avalan a postura de Rabat. Até onde chega a complicidade ou a subordinación imperialista?

O máis grave é que o Governo liga este cambio de postura, ao control migratorio na fronteira e a unha garantía de que Marrocos deixará de reclamar Ceuta, Melilla e as illas Canarias. Son valoracións discutíbeis, porque a presión migratoria está motivada pola desfeita da natureza, as guerras e conflitos, e subdesenvolvemento por mor do papel que xogan estes países na cadea de valor, e polo tanto non hai valla que a deteña. A única solución é a transferencia de tecnoloxía e unhas relacións comerciais en plano de igualdade. Por outra banda: cales son as garantías de que Rabat non seguirá utilizando no futuro a presión migratoria e as reivindicacións territoriais como un mecanismo para obter vantaxes da UE e Madrid como fixo até agora?

Tampouco se pode ignorar que esta decisión pode ter consecuencias negativas no ámbito económico, por exemplo en relación co subministro de gas e o prezo da enerxía. Nun intre tan complexo como o actual: inflación, viabilidade empresas, paros e accións de protesta, etc. Lembremos que Alxeria é o maior dos apoios da Fronte Polisario, e neste intre ten rotas as relacións con Marrocos (e non se está utilizando o gasoduto que con orixe en Alxeria fornece de gas o EE pasando polo territorio marroquí). Esta decisión do Governo pode provocar novos atrancos no subministro de gas, nun intre no que este recurso é estratéxico, tendo en conta seu prezo, e o conflito entre Rusia e a Ucraína, e a intervención da UE na guerra. Polo momento, Alxer acaba de chamar a consultas ao seu embaixador en Madrid.

Engádese como agravante as xuntanzas segredas perante medio ano, marxinado á sociedade todo este tempo do debate dun tema de tanta importancia simbólica no político e nas relacións exteriores. Un coñecemento que mesmo se negou aos socios no Governo, así como ao resto dos partidos do Congreso. Esta é a democracia, a política con paredes de vidro, o respecto polo dereito á soberanía, que tanto reclaman as democracias occidentais, poñéndose como exemplo. En fin unha vez máis a dobre vara de medir, xa que esta decisión contradí as resolucións da ONU. Até o Partido Popular e Aznar criticaron a postura na forma e no contido. Para alén do noxo: que fará UP?... Ademais, isto abre aínda máis a fenda dos partidos soberanistas co Governo de Sánchez. Mal camiño.

https://obloguedemera.wordpress.com/