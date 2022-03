Sáhara: ¡qué huevos, presidente!

¡Qué huevos! es una expresión que puede tener dos significados antagónicos muy diferentes. Uno habla del valor en positivo que alguien tiene al hacer o decir algo. En el caso contrario, quiere decir que lo que se ha dicho o hecho es una chapuza o algo negativo. El conflicto del Sáhara Occidental es una de las grandes vergüenzas que España tiene que soportar como país.

Nosotros, los españoles, o mejor dicho los que nos gobernaban en aquel momento tan delicado y crucial para España como fue la transición de Dictadura a Democracia, decidieron literalmente abandonar a su suerte a unos cientos de miles de personas, el pueblo saharaui, que, conviene recordar, tenían pasaporte español, y por lo tanto y a todos los efectos legales, morales y éticos, eran tan españoles como un gallego, madrileño, asturiano, e incluso vasco o catalán, aunque les pese a estos dos últimos.

La dictadura marroquí aprovechó ese momento de debilidad de nuestro país para organizar la famosa Marcha verde, e invadir por la fuerza de las armas y de la ocupación por miles de colonos marroquíes, las tierras que habían sido de España y devueltas a los saharauis, expulsándolos de las mismas y obligándoles a un exilio forzoso en un desierto de Argelia, país que los acogió en parte por su odio ancestral y su “disputa latente” con Marruecos.

Quienes han estado en los campos de refugiados saharauis saben de las pésimas condiciones de vida que tienen allí las 400.000 personas que los habitan. Para entenderlo sin haber estado, baste decir que el 60 % de la población padece diabetes, que una gran parte padece enfermedades respiratorias por respirar permanentemente el polvo de un desierto que en las horas centrales del día puede llegar a los 50 grados, que un alto porcentaje sufre enfermedades mentales causadas por el propio exilio y las brutales condiciones de vida, que la cantidad de agua de la que disponen es de 11 litros por persona y día para todas sus necesidades. Esta cifra es la mitad de la cantidad mínima imprescindible en una situación de emergencia transitoria según la ONU.

Su esperanza media de vida es de 60 años, 25 por debajo de la de España, y llevan 47 años viviendo en estas condiciones infrahumanas. No son en vano el Campo de refugiados más antiguo de la historia moderna del mundo. Y todo esto por no hablar de la cárcel negra y de las continuas violaciones de los Derechos Humanos y la represión infligida por el reino de Marruecos a nuestros hermanos saharauis.

Yo estuve allí hace unos años, rodando un documental de cine, Gurba, La Condena, donde puede constatar la durísima situación en la que viven los saharauis, y la dignidad y resistencia de un pueblo que se siente español, que ama a España, y que se duele de haber sido abandonado por España a las garras imperialistas y a la voracidad económica del rey alahuita. Desde el punto de vista de la legalidad internacional, hay 150 resoluciones de Naciones Unidas que exigen e instan a Marruecos a que, ya que no ha devuelto sus tierras a los saharauis, promueva al menos un referéndum para que los saharauis puedan decidir si quieren ser un país libre e independiente, o prefieren formar parte del país marroquí.

Evidentemente Marruecos no ha aceptado nunca ni permitido que se celebre dicho referéndum por obvias razones.Y mientras esto sigue así, y a pesar del poder y el peso legal de la ONU, Francia posee cientos de empresas en los territorios ocupados explotando sus recursos minerales, EE. UU. considera a Marruecos un socio estratégico, y a Europa en general y a España en particular, al ser la última frontera europea por el sur.

El Rey marroquí las tiene agarradas por los huevos, bajo la constante amenaza de abrir las puertas a la inmigración ilegal y al terrorismo islamista, lo que implica que una y otra vez tengamos que ponernos de rodillas ante un criminal más, otro Putin de tez oscura, reyezuelo vomitivo y repugnante, que disfruta de una vida de lujos y despilfarro, mientras su pueblo vive en la miseria en un porcentaje vergonzoso. Y en eso estamos.

Felipe González dijo antes de ser presidente, que el tema del Sáhara y de los saharauis quedaba resuelto en sus primeros seis meses de mandato. Doce años después no solo no había resuelto nada sino que, espero que con la nariz tapada, tuvo que dar muestras de su buenísima relación con el rey de Marruecos. Luego llegó Aznar, quién mostró por primera vez en la democracia y gracias a su buena relación con el presidente norteamericano George Bush, una posición firme en la defensa de la legalidad internacional con respecto al Sáhara Occidental, y que mantuvo toda la mala relación institucional que pudo con Mohamed VI, que desembocó en el bochornoso incidente de Perejil, el del islote, no confundir con el de Arguiñano.

¿De qué sirvió? A efectos prácticos, para nuestros hermanos saharauis, ¡de nada! Zapatero volvió a “estrechar lazos” con el dictador porque Mohamed volvía a apretarnos los huevos, que nunca dejó de tenerlos cogidos, y ya no teníamos la amistad con EE. UU., que nuestro presidente se encargó de cargarse quedándose sentado ante el paso de la bandera americana aquel famoso día de las Fuerzas Armadas mientras era el líder de la oposición. Luego llegó Rajoy, que bastante tenía el hombre con intentar gobernar un país quebrado y en banca rota, como para preocuparse por los saharauis, si es que alguna vez había pensado en hacerlo...

Y llegamos a hoy, Pedro Sánchez, un hombre que ha demostrado que nunca se rinde, que es capaz de darle la vuelta a las situaciones más adversas, que es capaz de sentar en una misma mesa, y que le apoyen, a los que odian España y se quieren separar, a sus más próximos adversarios políticos y que lo odian a él, y a los que siempre se posicionan al sol que más calienta, estos últimos son los más fáciles de sentar.

Nuestro actual presidente es quizá el más pragmático de todos los que hasta ahora hemos tenido. Él tiene unos objetivos y hace lo que haga falta para que se cumplan. A mi me suelen caer bien los ave fénix, los que le caen mal a todo el mundo, los que son criticados desde afuera y desde adentro porque demuestran que, equivocados o no, no se rinden y pelean con todos los medios a su alcance, para conseguir sus objetivos. Y quiero creer que los objetivos de todos nuestros presidentes pasados, actual, y futuros son intentar en cada momento, en cada situación, lo mejor para España como país.

Sánchez acaba de rendirse a Marruecos con el tema del Sáhara, pero todas las rendiciones no son iguales. Esta es una rendición solo con ventajas, porque sabe que NADA más se puede hacer desgraciadamente por el pueblo saharaui, porque, a pesar de todas las resoluciones de la ONU, la realidad es que potencias como Estados Unidos y Francia están con Marruecos, y que a la Unión Europea el tema, digan lo que digan, se la trae floja. Así que España como país, lo único que hace es perjudicarse a sí misma, manteniendo por cuestiones morales y éticas un enfrentamiento con Marruecos por un conflicto que ya está perdido hace muchos años.

Y los españoles como población, lo que podemos y debemos hacer es lo que llevamos décadas haciendo: traer niños de allí, llevar ayuda humanitaria, hacer sentir a los saharauis que más allá de las decisiones políticas de nuestros gobernantes, siguen siendo nuestros hermanos y que les queremos y que aquí estamos y seguiremos estando con nuestras casas, nuestros bolsillos y nuestros corazones abiertos para ellos siempre. ¿Y los principios? dirán algunos...

Es evidente que nuestros presidentes los tienen. Todos. ¡Seguro! Pero gobernar no es fácil y supongo que muchas veces toman decisiones sabiendo que son muy difíciles de entender y mirando hacia arriba o hacia el interior de sus corazones, pidiendo perdón a Dios, a sus padres, a los españoles... sabiendo que nadie les va a entender, pero sabiendo que eso es lo mejor para España. La historia les juzgará porque ningún ser humano se queda sin juicio, pero antes de juzgar a Sánchez, a Rajoy, a Zapatero, a Aznar, a González, recordemos a Jesús cuando la muchedumbre iba a lapidar por adúltera a María Magdalena, y dijo aquello de: “Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. ¡Pues eso! ¡Qué huevos, presidente!