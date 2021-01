Salvadores

SE quiso salvar la hostelería, salvar el pequeño comercio, salvar los centros comerciales, salvar la cultura, salvar los sentimientos navideños de una población deseosa por reencontrarse con sus familiares. Mientras en el Pazo do Hórreo se quería salvar con un salvavidas pinchado, en las dependencias del Ministerio de Sanidad advertían de que no se deberían celebrar reuniones entre no convivientes. Especialmente porque, de puertas para adentro, no hay mascarilla que resista a la tentación de intentar cenar con la familia como se hacía en el mundo que antes conocíamos.

A mitades de diciembre entramos en una especie de limbo legal que nos permitía consumir en el interior de los locales de hostelería, reunirnos en las terrazas y visitar a la familia en la otra punta de Galicia. La población, harta de meses de restricciones y sin más horizonte que la ciencia en el camino, hizo caso a las medidas. Se permitían los reencuentros, hubo reencuentros. Pocos se resistieron a intentar salvar su particular Navidad.

Semanas después, todo lo hecho parece que se ha hecho mal. El presidente de la Xunta insiste en que esos reencuentros navideños son los culpables de la situación actual, y vuelve a ahogar a una hostelería que no hizo en diciembre el agosto, aunque así lo puedan pensar los responsables de Sanidade.

Decía esta semana un hostelero compostelano que cómo va a haber contagios en hostelería si los bares han estado vacíos. La pregunta la respondió el propio Feijóo: “Teño a certeza de que na hostalaría hai menos contaxios que nas reunións familiares”. Estas últimas las permitió la Xunta.

Ahora ha llegado el golpe de realidad y parece que las autoridades intentan echar la culpa al ciudadano de a pie que visitó a la familia. Los jóvenes universitarios ya no son el blanco fácil ya que estaban en sus casas, y no en sus pisos de estudiantes. Mientras, los hosteleros siguen con el agua al cuello viendo con incredulidad cómo les dicen a la vez que no son culpables pero que tienen penitencia.

El mareo perimetral es para tratarlo aparte. En cuestión de dos semanas se cambió el perímetro individual de ciudades como Santiago a la almendra conjunta.

Es decir, se hizo, como viene siendo habitual, al revés: los comerciantes no pudieron recibir para las compras navideñas a los vecinos de los concellos cercanos, pero sí tuvieron el periodo de gracia unos cuantos días ya pasado el toro. Ahora se vuelve de nuevo al individual. Ir de Compostela a Bertamiráns se antoja una odisea intercontinental.

Del mapa de restricciones es mejor no hablar. Se empezó el plan de choque de la pandemia con un mapa en el que los colores eran la guía. Todavía se recuerda la algarabía cuando Compostela salió del nivel rojo. Después, ni rojo, ni naranja, ni amarillo sino que nos familiarizamos con el nivel básico, medio, medioalto, mediomitaddealto y demás. Cuando ya nos habíamos acostumbrado, todos al paredón. Solo dos niveles.

Mantiene la Xunta que será así hasta mediados de febrero. De aquí a allá, a Compostela le da tiempo a perimetrarse y desperimetrarse unas cuatro veces. Una por semana, para no perder la costumbre. Todos somos culpables, pero ellos también.