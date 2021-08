Salvados por el turismo

NO hay motivos para la euforia ni para un acendrado optimismo, pero tampoco para el catastrofismo. Al contrario. La campaña veraniega para muchos empresarios, sobre todo del sector de la hotelería y restauración está siendo muy buena. No llueve siempre a gusto de todos ni tampoco los resultados son y serán iguales para unos y otros. Pero el hecho de que el turismo nacional se ha movilizado como nunca en suelo o solar patrio ha insuflado un enorme empuje y reactivación al sector, pero sobre todo al paisanaje de pueblos y villas de Galicia y de toda España. En y por momentos ha sido complejo encontrar habitaciones. Las terrazas de los restaurantes y cafeterías el lleno ha sido constante así como la imagen repetida por muchos pueblos de la geografía de nuestro país, tanto en interior como en la costa atlántica y cantábrica. Conocer país, caminar país, montes, pueblos, rías, playas, atardeceres, historia y arte, también gastronomía y de la excelente. As catedrais, fuciño do porco y ribeira sacra por poner solo tres ejemplos de la provincia de Lugo han sido destinos atestados de turistas y de retornados como cada verano al rural, a la casa de todos, os nosos.

Qué decir de las playas, o de las visitas nocturnas a la catedral de Santiago. Y podríamos seguir con todas las ciudades de Galicia, donde además de acompañar el tiempo en agosto, además aun cuando no se hayan celebrado fiestas en el país de las mil fiestas estivales sí ha habido el reencuentro familiar y de amigos que suponen estas fechas. Siguiendo con la provincia de Lugo que se lo digan a los jóvenes que se han infectado en norte y sur en botellones, fiestas y encuentros un tanto descontrolados y sin respeto alguno a las medidas de distancia. Turismo sí y mucha pérdida de miedo al virus han y están cerrando un buen verano, quizá con menos turistas extranjeros y menos acentos extraños a los que estábamos acostumbrados pero con plazas y calles llenas.

Mas, ¿qué pasará cuando el turismo retorne a sus hogares? ¿Qué pasará cuando el otoño descubra también que los Ertes ya no son o no valen tal y como se han configurado hasta ahora y los concursos de acreedores empiecen a ser reiterativos en medios y titulares? El maná comunitario tardará en empapar y engrasar la estructura económica pero sobre todo en llegar al autónomo, a la pequeña empresa y mediana. Y habrás grandes superestructuras y conglomerados económicos que también querrán acudir a ese manantial consorciándose con pequeñas y medianas.

Debemos aspirar a ser algo más que país y regiones de turismo. También de construcción. Sí, nos recuperamos, sí, crecemos, porque la caída ha sido hemorrágicamente grave. Pero ¿cómo consolidaremos y robusteceremos a futuro ese crecimiento y lo prolongaremos en el tiempo? Esa es la variable de una ecuación que no alcanzamos a despejar. Hay mucho que hacer aún.