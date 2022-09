Sana envidia

No sé si se habrán enterado de que ha fallecido Isabel II, monarca del Reino Unido. Pero lo cierto es que en todas las cadenas de televisión del mundo y en toda la prensa han preparado reportajes sobre su longevo reinado y sobre su circunstancia vital e institucional. Muchos países han puesto sus banderas a media asta en señal de duelo y otros han tenido gestos de distinto tipo como homenaje póstumo.

Falleció con la adhesión del 86 % de los ciudadanos británicos y quiso el destino –o quizás ella, no lo sé– que su muerte se produjese en el castillo de Balmoral, en Escocia, residencia de vacaciones de la familia real, una nacionalidad que pugna por conquistar su independencia. Pues bien, incluso en Escocia, infestada de independentistas, el dolor por la muerte de Isabel II ha sido muy grande.

Yo, qué quieren que les diga, aspiro a que Felipe VI pueda reinar hasta la edad de 96 años –o más si es posible– y que entonces tanto el pueblo español como toda Iberoamérica, Europa y el mundo respeten a nuestro monarca y a España de la misma manera que lo hacen estos días con el Reino Unido.

No me atrevo a pedir que fallezca en Cataluña, en plenas vacaciones estivales, porque nuestro rey es más de Mallorca, pero sí me gustaría que, entonces, en las postrimerías del siglo XXI, deje un país unido. Algunos de ustedes creerán que eso es un milagro, pero deben pensar que llegan nuevas generaciones que nos harán viejos, a nosotros y a nuestros complejos.

La monarquía británica no ha estado exenta de problemas, tampoco la española. Por eso aspiro a que los españoles tomen nota de todo lo que están viendo estos días y se apliquen el cuento.