Sánchez axounado, Feixóo ausente

ESTÁN aproveitando a denominada “Guerra de Ucraína” para xustificar ir a máis nas políticas económicas que veñen aplicando os gobernos e que non dan solución aos altos prezos da electricidade, dos combustíbeis, dos alimentos e de moitos bens de consumo básicos.

Un Goberno denominado de esquerda sigue sen tomar medidas de intervención pública con cambios profundos nas políticas económicas e fiscais que acaben cos efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociais. Pola contra, anda ben afoute para aumentar o gasto militar do 0,90 ao 2% do PIB.

Galiza atópase nunha situación económica e social extrema, mentres a Xunta só semella preocupada da sucesión de Feixóo, practicando unha absoluta inacción e ausencia de medidas para dar resposta á agonía de moitos sectores, actividades económicas e produtivas básicas.

O presidente “Ausente”, bótalle a culpa de todo a Sánchez, coma se a Xunta non tivese competencias, e o Goberno central agóchase detrás de que está a negociar e culpa a Putin de todos os males.

Ninguén goberna.

Resulta urxente a aprobación dun paquete de medidas: precísase reducir canto antes a factura da electricidade realizando a intervención pública do sector eléctrico e establecendo a tarifa eléctrica galega, superando o prezo único para todo o Estado, e garantindo o acceso de todas as persoas a esta, con tarifas especiais.

Ao mesmo tempo, o Goberno español debería fixar un prezo máximo de gasolina e diésel para mitigar a alta dos combustíbeis mentres non se estabilicen e non se avance nunha solución fiscal xusta.

De pouco servirían estas medidas se non se garante o poder adquisitivo dos salarios ante a suba dos prezos fixando o salario mínimo interprofesional en 1.167 euros ao mes, que corresponde ao 60% do salario medio do Estado español, tal como recomenda a Carta Social Europea. CC.OO e UGT non poden pretender mangonear todo en Madrid, polo que é básico manter os convenios de ámbito galego.

A isto chamaríaselle gobernar... O demais é pura propaganda. Cada vez somos máis pobres!