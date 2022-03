Sánchez: ¿demasiados frentes?

POR lo que sea Pedro Sánchez no ha atendido el dicho popular: “en tiempo de tribulación, mejor no hacer mudanza”. En pleno sindiós global, en plena orgía de sangre en las puertas de Europa, ha cambiado cosas en nuestro eje sur, muchos años después. Sé que importa la estabilidad del sur, vaya si importa. Pero hay que tener cuidado con el pragmatismo desnudo, aunque sea en tiempos de guerra. O más bien por eso. La política es algo más que pragmatismo: también es oportunidad, también es contexto.

Dicho esto, el otro asunto doméstico que preocupa es el impacto de la crisis económica, la onda expansiva de la guerra que llega, sobre todo, a los surtidores de gasolina, la factura de la luz y los lineales de los supermercados. No todo es la guerra, pero también es la guerra. El petróleo y el gas, lo decíamos ayer, utilizados como arma: algo más que previsible.

Fue Zelenski quien dijo que el Nord Stream 2 era en realidad un arma, un arma de doble filo. Hoy Scholz se encuentra en la disyuntiva (sobre todo alemana) de cómo seguir adelante dependiendo en gran medida del gas ruso: podría ser el origen de la primera fisura de la Unión y eso sería una muy mala noticia. Nosotros mismos, con una dependencia energética muy diferente, nos embarcamos ahora para sorpresa de muchos en un nuevo escenario político en el sur.

Sánchez ha activado su política internacional como no lo había hecho en toda la legislatura, no sólo a causa del papel de España ante la invasión de Ucrania, (o, ahora, con esta decisión sobre el Sahara), sino con su gira europea, que busca el apoyo para la intervención urgente de la energía. Tenemos un Sánchez en clave internacional, sí, quizás como corresponde a este tiempo complejo en el continente. Y aunque la atención por parte de Biden no parece excesiva, es cierto que este es un momento europeo, para la bueno y para lo malo. Biden opera con cautela (a pesar de sus adjetivos), lo cual puede entenderse, pero también con una cierta lejanía, sea por sus perspectivas electorales, porque Trump sigue ahí de alguna forma, o porque piensa cada vez más en términos de geopolítica. O sea, en China. China es ahora el interlocutor necesario (y difícil). Al tiempo, ‘The Washington Post’ sugería ayer que el horror de la guerra en Ucrania puede contribuir más que ninguna otra cosa a suavizar la polarización en los Estados Unidos.

Si Sánchez logra tener éxito en su gira energética, podrá sofocar en cierta medida los problemas surgidos dentro de la coalición de gobierno y el desgaste del momento. Pero hay un relato que la izquierda parece estar perdiendo, y es el relato del campo. Hay síntomas evidentes de que esto es así, y no sólo por los resultados electorales (aunque también). Es verdad que la tormenta perfecta (guerra, más precios disparados, más crisis energética) contribuye a que el descontento se active políticamente, pero eso debe darse por sentado. Sánchez sabe que debe parar la sangría energética, pero también debe activar el apoyo al mundo rural, porque la agricultura mueve a un país.

Se juega mucho en esta batalla. Y debe saberlo. Es probable que llevemos muchos años de gran predominio de las agendas urbanas, en ocasiones hasta la extenuación, debates poco comprendidos por el campo, ajenos a los planteamientos del mundo rural. Si la izquierda no subsana estas deficiencias de enfoque, lo notará, y mucho, en los próximos horizontes electorales.