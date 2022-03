Sánchez habla de Ucrania

LA GUERRA se lo ha tragado todo, como no podía ser de otra manera. Ha desbaratado la realidad: junto a los daños físicos, sin duda los peores, están los daños anímicos, el desorden, el caos. Algo extraño a la cultura de Europa, según algunos demasiado acostumbrada a una vida sin altibajos, sin exceso de ruido, sin tensiones definitivas en la esfera internacional a cambio, también dicen, de no contar demasiado. Pero nadie debe culparse por buscar la felicidad: eso es lo que se supone que debe hacer la política. De pronto, Europa ve la guerra a sus puertas y tiene que cambiar en pocas horas su manera de vivir. Y tiene que cambiar su lenguaje.

De todo eso habló Pedro Sánchez anoche, en la entrevista con Carlos Franganillo para Televisión Española. Dijo algo que no debemos olvidar: nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea. El órdago de Putin ha puesto patas arriba la política convencional. Puede que nos haya despertado, como titulaba un periódico. Pero Europa no estaba dormida. No insistan. No insistan en culpar a las democracias. No insistan en criticar la supuesta debilidad de las democracias. Es una crítica demasiado fácil.

Sánchez compareció porque la situación internacional se ha complicado, y lo hace más a medida que pasan las horas. Una guerra a las puertas de Europa es sin duda una rareza, un anacronismo, pero también una realidad. Y hay que reconocer, como reconocía Sánchez, que el grado de unidad ante la invasión ordenada por Putin ha resultado abrumador. Sorprendente para muchos y, tal vez, también para el propio dirigente ruso. Europa ha respondido incluso a sus críticos interiores, que nunca faltan, y a los que carecen de cualquier espíritu europeo y estén deseosos de su fractura.

Es la unión la que hace la fuerza, es la gente la que cambia el curso de la Historia. Las democracias, en evidente peligro desde hace años, muestran en este momento una gran solidez a la hora de defender sus valores. Y a la hora de negarse a aceptar que el uso de las armas y de la muerte pueda ser una solución en pleno siglo XXI. Estamos, sí, ante una lucha entre dos maneras seguramente antagónicas de ver el mundo. Estamos en un instante crucial, nadie lo duda, y Europa se juega más que nadie. Creo que la defensa de las libertades y la solidaridad de los pueblos llevará a reforzar el proyecto europeo, justo cuando estaba siendo minada desde varios frentes. Europa se refuerza en torno a la guerra, la Unión gana de pronto muchos enteros.

Sánchez hablaba, como el resto de líderes europeos, de la necesidad de preservar la convivencia en el continente. De la necesidad de seguir con el proyecto europeo, porque defender la democracia es el camino. Seguramente lo ideal sería una Europa multicultural y cooperativa, en la que Rusia fuera un socio colaborador, más aún si consideramos lo que Rusia como pueblo puede ofrecer, su gran pasado artístico y literario, su gran potencia como nación. Desgraciadamente, la realidad ha tomado el camino contrario.

Sánchez habló sin tapujos de que a Europa le espera “un largo conflicto con Rusia”. No especificó su naturaleza, se refirió, creo, a una relación conflictiva que se derivará, claro, del enorme crecimiento de las sanciones y, en suma, de la ruptura prácticamente total con el gobierno de Putin. Defendió Sánchez, en línea con Europa, que no quedaba otra salida, aunque, desde luego, es necesario reconocer que la tensión aumentará exponencialmente, especialmente si la economía rusa de resiente con rapidez. El escenario es inestable, pero Europa siente que no puede fallar. Que no puede cruzarse de brazos. Aunque sea el peor momento en décadas. O precisamente por eso.