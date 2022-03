Sánchez pierde el oremus

EL comportamiento y las decisiones del Gobierno de España en el último mes son incomprensibles. No solo se lo dice la oposición, que por naturaleza está en contra, sino también sus socios de investidura e incluso una parte del propio Ejecutivo, aunque resulte esperpéntico. Cierto que primero la pandemia y ahora la invasión rusa de Ucrania no son asuntos fáciles de gestionar, pero ante las dificultades es cuándo verdaderamente se demuestran las cualidades del gobernante.

En el primer caso, tras un inicio catastrófico hace ahora dos años, la gestión pasó a las comunidades autónomas. Poco a poco fueron enderezando el entuerto, con notable éxito en el proceso de vacunación.

Era una frase habitual hace años decir que una persona había perdido el oremus. Ya no es de uso frecuente, pero apropiada para definir lo que le está sucediendo a Sánchez. Famoso por sus bandazos desde que preside el Gobierno, el descontrol de los últimos tiempos supera cualquier etapa precedente. Anuncios contradictorios, toma de decisiones irracionales o parálisis cuando debería ser más activo son el pan de cada día. El último episodio lo tenemos con la situación de caos que produce la huelga de los camioneros. Ni se sienta con los protagonistas de la protesta ni garantiza el suministro de productos básicos a los ciudadanos.

Otro asunto. ¿Le había informado Biden a Sánchez que Marruecos estaba a punto de invadir Ceuta y Melilla? No consta. El anuncio del ataque a Ucrania lo hacía en público. No parece, pues, que le rendición definitiva de España en el tema del Sáhara, dejando desprotegidos a los más débiles, se deba a informes de la inteligencia norteamericana. Como el presidente español tampoco lo explicó -cuando lo haga es probable que pocos le crean– podemos especular sobre las causas de su proceder. Seguramente todo es más sencillo: tratar de que Marruecos impida al tráfico de subsaharianos hacia España y que no ponga reparos cuando se devuelvan en caliente. O sea, una derrota de los derechos humanos de los que siempre alardeó, tanto por la situación de vulnerabilidad para los saharauis como por el trato a los inmigrantes.

Más preocupante sería –lo es– la nueva posición española sobre la descolonización del antiguo Sáhara Español si este cambio histórico se debe a un chantaje sobre Ceuta y Melilla. Los chantajistas nunca tienen límite. En los próximos días veremos si Marruecos renuncia a su reclamación, como dijo el ministro español de Exteriores, o calla. Y también cómo afecta a las relaciones con Argelia. E insultante es la pretensión de que comulguemos con ruedas de molino cuando tratan de convencernos de que la posición española es la de siempre.

La inflación, con los carburantes, energía y materias primas a precios disparados, es otro botón de muestra del descontrol gubernamental. La única actividad reseñable del presidente en los últimos días es su periplo por las capitales europeas sin más resultado que un álbum de fotos que en su día podrá enseñar a sus nietos. Al igual que en la pandemia derivó la responsabilidad a las autonomías ahora pretende que las instituciones europeas resuelvan los problemas internos de la economía española.

¿Por qué este comportamiento ausente e insensato de Sánchez? Aparte de perder el oremus, como es notorio, porque sabe que haga lo que haga seguirá teniendo el apoyo de sus socios de Gobierno y de Parlamento. Unidas Podemos traga cualquier sapo con tal de mantener sus carteras.