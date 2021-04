Sánchez: poder o propaganda

EL presidente del Gobierno continúa con su singular estilo presidencial, que consiste en sobreactuar como líder cuando cree tener el control de la situación, y ocultarse o pasar a un segundo plano cuando las circunstancias no le son propicias. Hasta el pasado mes de junio aparecía casi semanalmente, e informaba sobre aspectos que incluso iban más allá de sus competencias. Sin embargo, desde septiembre su perfil ha sido más discreto, quizá debido al proceso electoral en Cataluña y, sobre todo, a haber cometido claros errores al asegurar que habíamos superado la pandemia y que saldríamos más fuertes.

Cuando la presión social o el interés político acechan, el Presidente sale a la palestra y llega incluso a arrogarse méritos que en poco o en nada le pertenecen. Así, no parece justo presumir del supuesto crecimiento superior a la media que disfrutará España en 2021, cuando la caída del PIB en 2020 fue del 10,8% y nos sacó los colores frente a nuestros vecinos. Además, ya sabemos que nuestro país no recuperará ni los índices ni los número de 2019 hasta, al menos, 2023. Habiendo caído tanto, es lógico que ahora el crecimiento sea más notable, por mera inercia económica, aunque el Gobierno ya se ha apresurado a revisar a la baja sus previsiones.

Lo mismo podemos decir del fin del Estado de Alarma, que ahora anuncia para el próximo 9 de mayo. Sánchez conoce la reticencia social a aceptar la prórroga de su control “descontrolado” de comunidades y ciudades. Y no sabe cuál será la situación de la pandemia de aquí a un mes. También pensaba Sánchez que no tendría los apoyos parlamentarios suficientes (no contaba con la opinión del PP) para prorrogar un decreto lleno de polémica, vacíos legales y contradicciones administrativas. Es una pena que el Gobierno no haya elaborado una nueva Ley de Salud, prometida en su momento tanto por Illa como por la vicepresidenta Calvo. Eso sí hubiese ayudado a afrontar los problemas que generará la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública cuando el decreto de Estado de Alarma deje de estar en vigor.

Tampoco parece oportuno prometer índices de vacunación o porcentajes de inmunización para el “4 de mayo”, junio, julio o finales de agosto, cuando ya vemos los avatares que sufren las vacunas. El ritmo de vacunación tendría que seguir el ritmo alcanzado el jueves, con la inoculación de más de 450.000 dosis diarias. Y esto depende no de Sánchez, sino de la Comisión Europea para seguir adquiriendo y distribuyendo los viales, de la capacidad de las biofarmacéuticas para producir y suministrar las dosis, y de la eficiencia de las CC.AA. a la hora de inocular a los ciudadanos. Se dijo que en junio el 70% de la población estaría vacunada, y ahora se retrasa la fecha. Se prometió tener inoculados a todos los mayores de 80 años a principios de abril, y todavía son once las CC.AA. que no lo han logrado. Así pues, y pese a los comicios electorales que se celebrarán con carácter plebiscitario en Madrid, le pediríamos a Sánchez un poco más de rigurosidad, y un poco menos de propaganda frente al teleapuntador.