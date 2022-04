Sánchez y Feijóo, tareas hercúleas

LA COLAS en las gasolineras, desde primeras horas de la mañana, casi de madrugada, anunciaban que el petróleo sigue mandando, que la energía, o la falta de ella, nos marca el camino, la geopolítica y el humor cotidiano. Esta es una guerra que se libra en las tuberías, ya decíamos en otra columna. Hay un sistema de tuberías debajo de toda esta piel global, y algunas son metafóricas, pero otras son absolutamente físicas y determinantes.

Estamos experimentando el fin de la era de los combustibles fósiles, es cierto, pero mientras sucede el mundo se ve sacudido por la abundancia de unos y la carencia de otros, el gas ejerce de herramienta política casi feroz, peor aún en tiempos de guerra, y la única buena noticia de todo esto está en que el cambio energético ya no puede detenerse. La batalla de los recursos (también los hídricos, claro) es la gran batalla. Las materias primas, los cereales, los minerales para la tecnología. Al final todo depende de la riqueza de la tierra. En Marte, en otros sitios, se busca también lo mineral. Hemos transformado el mundo, pero al final hay que volver a la tierra y a la roca.

Sánchez sabe que la verdadera complicación de la legislatura vendrá por la energía y por el depósito de gasolina, también por los lineales del supermercado, porque al final la economía, aunque se narre a lo grande, como el argumento central del orden mundial, es, etimológicamente, la administración del hogar. Los equilibrios de la coalición, los asuntos periféricos, incluso lo del Sahara, que tantas críticas ha concitado a izquierda y a derecha, no son nada ante el mal del bolsillo.

Este Sánchez más internacional, que recorre Europa como otros dirigentes contra la invasión de Ucrania, pero también solicitando apoyo para bajar la factura de la luz, sabe que todo se juega ahí, en la distancia de los 20 céntimos, en limitar el gas que encarece la electricidad a precio de 5 Jotas (decía el otro día Javier Ruiz), en atajar la sangría de los precios: todo al final sucede entre los muros de la casa, todo al final es doméstico y concreto.

El mal es para todos, aunque no en la misma medida. Está la guerra, sí, pero pregúntenle al que ve los números al final de mes. Un país endeudado y con salarios bajos y precios altos se enfrenta a una inflación desbocada, y eso es más difícil de gobernar que cualquier crisis política interna y que cualquier desavenencia en la coalición.

Feijóo, presentado ayer como líder indiscutible entre los suyos, parece optar por un partido clásico, leo en los papeles, si la realidad lo permite. Fue a Sevilla, no a perder la silla sino a hacerse con ella. Ve que Sánchez está en el momento más difícil, pero no se le escapa que él también ha decidido tomar el timón en aguas turbulentas, empezando por las más cercanas. La economía puede ponérselo fácil, si la cosa se alarga, si los problemas crecen, pero quizás esa no sería la forma más deseable de llegar al poder. Tanto Sánchez como Feijóo se enfrentan a tareas hercúleas que deberán llevar a cabo en apenas unos meses. En medio de la tormenta.