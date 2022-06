Sánchez y los monstruos

SEA por miedo a lo que ha sucedido en las elecciones andaluzas o no, las medidas que ayer anunciaba Sánchez son bienvenidas. Feijóo dijo que son, en realidad, sus medidas, aunque sin llegar tan lejos como él hubiera llegado. De este debate sobre cómo domar al tigre de la economía actual, o mejor caballo desbocado, me alegra que salga ganador el ciudadano, especialmente aquel que no puede llegar a fin de mes, ni casi al principio. Bajar a la arena de la realidad es urgente, y aunque se sustancie en debates políticos, en tuits cruzados, nada importa: lo que importa es salir a flote.

Sánchez se enfrenta en el último tranco de la legislatura a obstáculos notables, a grandes monstruos, en parte por ese desgaste de sus materiales y aleaciones (o coaliciones) y en parte porque, en efecto, la situación económica no es precisamente ideal, sino más bien todo lo contrario. Feijóo, tras la bendición de Andalucía, se encuentra con que al presidente le sucede lo peor que le podría suceder en el peor momento: la economía puede borrar cualquier otro logro, y los hay, o al menos desdibujarlo. Feijóo sabe, y Sánchez también, que el ciudadano vota, antes que por cualquier otra cosa, por la sensaciones del bolsillo. Es el termómetro final, la prueba definitiva.

Con este panorama, Sánchez, incluso dejando de lado los desacuerdos o desavenencias dentro de la compleja coalición, incluso dejando de lado la llegada inminente de Yolanda Díaz por la izquierda, que sin embargo no termina de sustanciarse, pero empieza a aparecer (también como alternativa a Podemos, o como una nueva versión de él), dejando, en fin, de lado todo lo político, o postergándolo, se ve obligado a luchar contra los monstruos de la inflación, contra la factura de la luz, contra la crisis de los carburantes que convierte a los surtidores en lugares casi prohibitivos, contra la crisis del transporte, contra el alza, también desbocada, de la cesta de la compra... Demasiadas cosas, sí. Y todas ellas relacionadas.

Es lógico que la política tenga que esperar (a pesar de lo sucedido en Andalucía), porque la economía demanda máxima atención. De arriba abajo, hasta llegar a los ciudadanos más desfavorecidos. Eso es lo que se intenta conseguir con las medidas publicadas ayer, sean más suyas o más de Feijóo, como se apresuró a decir el líder gallego. Lo malo es que la carrera de los precios, empujados por la furia de la guerra, se come casi cualquier rebaja, cualquier subvención (como la del combustible), cualquier mejora.

¿Sería peor sin ellas? Desde luego. No parece fácil domar a esos monstruos que la guerra y el nuevo desorden internacional han desatado. Italia no ha prorrogado algunas medidas hasta fin de año, por ejemplo, sólo hasta agosto. ¿Y aquí? ¿Servirán para atravesar el verano? ¿Qué ocurrirá cuando llegue el frío? ¿Se las llevará por delante el tsunami al que nos enfrentamos?

Políticamente, Sánchez fía gran parte del éxito inmediato a la cumbre de la OTAN en Madrid. Aún con sus coaligados en contra, es cierto que la OTAN y la Unión son ahora dos de los grandes baluartes para el presidente, y en ambos pretende aumentar su protagonismo (ya importante, desde que se inició la invasión de Ucrania, también por la presencia en el Báltico). Con Von der Leyen y, al fin, Joe Biden, con quien se reunirá pronto en Madrid. No hay duda de que Sánchez se siente ahora mismo más reconocido en el concierto europeo que en el avispero doméstico. Eso, quizás, marque su futuro.