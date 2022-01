Santa Rita, Rita

Exercitar a desconexión durante os días de festa que acabamos de pasar facilita que percibamos certas noticias de maneira moito máis sosegada. Sucedeu isto co arquivo da causa, por parte do fiscal suízo Yves Bertossa, sobre suposto branqueo de capitais de cen millóns de dólares recibidos polo rei emérito Xoán Carlos de Arabia Saudita. A cerna da demanda estaba en saber en concepto de que se lle pagaron e se o pago ulterior a Corinna Larsen foi constitutivo desa demanda de branqueo.

Como o fiscal Bertossa recoñecía, o dereito helvético ten lagoas que non facilitan profundar en certas pescudas sobre delitos económicos. Doutra banda, a nula colaboración das autoridades saudís non fixo posible verificar se o pago citado respondía a un favor en forma de comisións pola xestión da construción do AVE Medina-A Meca por parte de empresas españolas.

O arquivo das investigacións, con todo, deixou algunhas evidencias. Unha primeira, que o rei de España, en exercicio do seu cargo, foi remunerado por un país estranxeiro -o pago foi feito polo Ministerio de Finanzas saudí- en 2008, tres anos antes da adxudicación do AVE. Unha constatación, esa de que un monarca recibise cartos dun país estranxeiro sen que se reconducisen ao patrimonio nacional (e si a un banco suízo, o Mirabaud), que máis alá das correspondentes penalizacións xurídicas e fiscais, podería ser considerado traizón ao Estado.

Unha segunda evidencia é que, ao non poder quedar demostrado que eses cen millóns de dólares correspondesen a un cobro de comisións, é dicir cunha orixe ilícita ou polo menos irregular, o pago de sesenta e cinco millóns de dólares feito en 2012 a Corinna Larsen quedaría absolutamente limpo, xa que foi situado nunha filial do banco suízo nas Bahamas a través dunha sociedade, Locum Foundation, cuxo titular último era o rei español, segundo a fiscalía suíza.

En calquera caso, e malia os atrancos para deixar as cousas claras, a inviolabilidade que a Constitución de 1978 outorga ao Xefe do Estado sería de aplicación a actos realizados en territorio español, non no estranxeiro e por ilícitos fiscais. De calquera xeito, cando o fiscal Yves Bertossa ordenou o arquivo das investigacións, os que defenden a capa e mais espada a figura do rei emérito saíron a celebrar tal feito, negando calquera sospeita formulada por sectores de esquerdas e nacionalistas cataláns, vascos e galegos. A figura de don Xoán Carlos, para eles, quedaba exonerada de calquera responsabilidade, como se a evidencia de cobrar diñeiro dun país estranxeiro non fose unha circunstancia grave.

Pero ao fío deste asunto, tamén se coñeceu que cara 1997 o monarca cobrou comisións de Kuwait por mediación de Javier de la Rosa, daquela representante dos intereses daquel emirato. Engádase a iso, segundo diversas informacións xornalísticas e confesión en 2018 do xestor da fortuna do monarca, Arturo Fasana, que recibira 1,7 millóns de euros do sultán de Bahrein.

Outro asunto que tamén saíu á luz foi a suposta comisión cobrada polo monarca pola venda do Banco Zaragozano ao Barclays, unha vez quedou descapitalizado polos Albertos: 39 millóns de libras segundo diversos medios.

Finalmente, e xa sabemos que asuntos aparentemente menores pasan a primeiro plano se van acompañados doutros semellantes, a recolecta que perante as monarquías de Oriente Próximo emprendeu Manuel Pardo y Colón de Carvajal -xestor das finanzas españolas de don Xoán Carlos- en 1977 para asegurarlle a continuidade no trono. Confirmada a petición por unha carta publicada por Asadollah Alam, primeiro ministro e conselleiro do Sha de Persia, sería a monarquía saudí a que finalmente concedeu un préstamo a prol do rei español. Diñeiro que serviu -segundo recentes revelacións de Óscar Alzaga- para financiar a campaña de UCD nas eleccións de 1977 e 1979. Un argumento que, por si solo, desmontaría a exemplaridade da Transición, tanto porque o partido liderado por Adolfo Suárez fixo as campañas electorais dopado, como polo pouco ou nulo patriotismo que amosou a banca española (eran os tempos dos “Sete Grandes”), que prestou diñeiro a Manuel Fraga e AP pero non á UCD.

Joaquim Ventura