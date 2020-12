Santiago, luces e sombras

OS fins de ano son tamén momentos de facer balance. Nesta ocasión podemos botar unha mirada rápida, quizais superficial pero non por iso lixeira, das dúas primeiras décadas do século. E fágoo sobre o máis próximo, Santiago. Como acontece case sempre, houbo luces e sombras, cun ano último excepcional que merecería un capítulo aparte, pero que tampouco modificou a tendencia á baixa desta cidade no seu ámbito máis local, en todo caso para acentuala. Teño a sensación de que Santiago esmorece paseniño.

En contraste coa década dos 90, quen tiña que ser protagonista principal pasou a actor secundario en practicamente todo o que levamos de século XXI. Refírome, está claro, ao Concello. Dos catro grandes puntais que sosteñen o edificio da capital –Concello, Xunta, Iglesia e Universidade– o que peor reaccionou perante os desafíos da nosa época foi a institución local. Nos primeiros anos botouse man da herdanza deixada por Estévez, cando ademais acompañaba a economía en xeral. Despois chegou a etapa de Conde Roa, salpicada de polémicas e visitas aos xulgados, que seguiron con Currás. Hernández apuntou maneiras pero faltoulle tempo. Veu de seguido o cambio con Noriega, cuadrienio no que o pouco que estivo a punto de cambiar foi o nome da cidade: Fochancas City, ademáis das ausencias a determinados actos de fonda tradición compostelana, ata que a cousa volveu ao rego con Bugallo. Logo de recuncar atopouse de súpeto coa pandemia, de xeito que aínda non puido demostrar a falsidade de que segundas partes nunca foron boas.

Contrasta a pasividade do Consello coa actividade doutras entidades e institucións, con sede na cidade anque de ámbito de actuación máis extenso, perante fenómenos tan favorables para os intereses de Santiago como as peregrinacións, a capitalidade político-administrativa, a centralidade no mapa de comunicacións terrestres e aéreas, a ciencia e investigación universitarias ou a riqueza artística e monumental que a cidade atesoura. Os extraordinarios activos que posúe Compostela non son postos en valor na súa xusta medida polo goberno local. Mesmo nas últimas décadas fóronse deteriorando algúns servizos que son competencia directa do Concello. O transporte urbano, limpeza viaria ou tratamento de augas residuais deixan moito que desexar. Están peor que no século pasado.

O alcalde e toda a corporación teñen que espabilar xa. O 2021 pode ser un bo momento. Coa vacina como remedio corporal, que hoxe pon as súas primeiras doses simbolicamente en Santiago, e o Ano Santo Xacobeo, a mellor medicina para o espírito, pódese iniciar a remontada, tamén económica e social. Cómpre recuperar ou polo menos facer que mude a tendencia negativa destes vinte anos, que si son moitos, e que de novo desde ao pazo de Raxoi se lidere o rexurdimento. Bugallo atopará, se quere, compañeiros de viaxe na Xunta, a USC e a Catedral. Como non vai querer!