Sasha y Milan Piqué

MI periódico barcelonés publicó seis consejos para que el divorcio Piqué-Shakira no perjudique a tus hijos. Puede que les perjudique pero a los hijos propios es imposible que no lo haga. Los hijos de divorciados se casan menos y los que lo hacen se divorcian más que los hijos de matrimonios duraderos.

Los hijos de divorciados tienen menos éxito en los estudios, presentan más problemas de comportamiento, obtienen peores empleos y se divorcian en mayor proporción que los demás, según un estudio dirigido por el Dr. Martin Richards, del Centro de Investigaciones Familiares de la Universidad de Cambridge.

Las secuelas duran mucho: siguió a 17.000 británicos desde 1958 hasta 1993 en que presentó el resultado de la encuesta. Los hijos de divorciados ven, en general, menos a su padre y carecen de experiencia cercana de cómo superar conflictos conyugales superados. El divorcio de los padres es más perjudicial que la orfandad, considera.

Los cotillas vieron señales de desavenencia en la letra del video vagamente porno de la chica, Te felicito: “Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso.

No me digas que lo sientes.

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.

Y me tratas como una más de tus antojos...”.

Shakira y Piqué no se casaron, con lo que excluyeron el refuerzo que aporta un vínculo legal a la pareja, y el amor romántico resulta un soporte frágil. Esta versión del amor romántico deja a niños y a adultos expuestos a un mayor riesgo de inestabilidad.

Los consejos para que el hecho no lesione a los hijos de los lectores incluyen no juzgar, hablar sin decantarse a favor de uno, no discutir ante los hijos... Son sanos pero solamente paliativos. Cásense si lo desean y refinen ustedes su propio matrimonio...