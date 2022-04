¿Se divierte Elon Musk?

EN medio de una guerra y de una crisis global, con el mundo buscando un anclaje mientras las olas golpean con fuerza, la figura de Elon Musk aparece en las pantallas como un personaje difícil de catalogar, como no sea en el catálogo de los más ricos del mundo. Ahí su posición está clara: la primera.

Musk es para algunos un visionario, amante de las frases provocadoras en la red y de los comentarios jocosos o quizás burlescos, es decir, un tipo animado, al menos si lo comparamos con otros que se mueven en su nivel económico, mucho más discretos. Se diría que Musk no puede callarse, ni tampoco estarse quieto. Esto implica algunas cosas cuando eres el tipo más rico del mundo y también uno de los que interviene en el gran diálogo tecnológico global, desde Tesla a Space X, y, ahora, también, Twitter.

Hace ya tiempo que Musk salta a los titulares con cierta facilidad. Le basta un movimiento accionarial, un movimiento tecnológico o una diversión en las redes. No es uno de esos ricos previsibles. Pero, finalmente, es un empresario, que utiliza el universo mediático sin complejos, encantado de conocerse, supongo, pero también encantado de agitar un poco el cotarro.

Se diría que se divierte muchísimo mientras aumenta su cuenta de resultados y su proyección internacional. ¿Un genio o un tipo que entiende muy bien el mundo? Eso todavía está por ver. Si se trata de un hombre-Renacimiento, con ideas sobre el futuro (¡y coches!), o más bien un tipo que aprovecha el momento, el toque gracioso, y el poder de una simple frase, más allá de complejos tratados de economía. Es verdad que triunfas en el mundo si entiendes qué es lo que lo mueve: ¿el espectáculo? ¿La extravagancia? Musk cree que son ingredientes que no deben desdeñarse.

Como dice Ashlee Vance en la biografía del magnate (Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, Península), está acostumbrado al riesgo, parece que disfruta con él. Su carácter extrovertido le otorga una proyección mediática que sabe trabajar como nadie. No le importa aparecer como el graciosillo de turno si, al tiempo, muchos han de reconocer que es el tipo que mejor ha logrado interpretar lo que se necesita para crear la idea del futuro: coches eléctricos, cohetes para hacer habitable Marte en tres décadas y energía solar (de hecho, quiere que España domine el sector...). ¿Por qué ahora ese interés en hacerse con Twitter? ¿Invertir 43.000 millones de dólares por diversión?

Este carácter vertiginoso envuelve a Elon Musk en un halo atractivo que él rentabiliza muy bien. Con sus detractores, claro. Pero con tanto dinero, tantos años después, parece dispuesto a no dejarse arrebatar esa imagen de visionario, genio, hombre del Renacimiento con ganas de marcha. ¿Se ríe de todo, incluso del dinero? Quién sabe.

Parece claro que no se conforma con una grisura bien administrada. Quiere ser alguien en el diálogo global y quizás por eso su interés en Twitter. Es un terreno resbaladizo. El concepto libertad de expresión, que Musk utiliza, entra en profundo debate con la experiencia de las redes sociales en torno a la desinformación, los bulos o la siembra de odio. De momento, no hay duda de que Elon Musk se divierte. Está en su salsa. Pero creo que no se va a conformar sólo con eso.