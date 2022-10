Secuestrados

LLEGA un momento en el que vas a desayunar

y sale Putin, y vas a comer y sale Putin, y vas a cenar y sale Putin. Y así. No es que desayunes o comas o cenes con él, no, no hay que ser presuntuoso: eso lo hará a veces Berlusconi, ya si tal.

O algo así ha dicho. Se intercambiaron unos li-cores, uno de ellos con gas. En el vídeo del noticiero salían en amor y compañía. O quizás en amor y champaña, que diría el otro. En fin,

cosas que pasan.

Cuando me pongo delante del ordenador para escribir estas notas siempre tengo la sensación de que vendrá un fragmento de la realidad obsesiva (un tipo de realidad en alza) a secuestrar todas las ideas. Lo mismo que te parece que desayunas, comes y cenas con Putin, aunque sea en la distancia infinita de esa larga mesa imperio, que no hay mantel ni esperanza que la cubra, también te parece que desayunas, comes y cenas con otros líderes, Meloni incluida. No sabes cómo quitarte de encima tanto líder, y no te digo nada si vuelve Johnson, con el que hemos desayunado, comido y cenado tanto. Qué empacho.

Hay poco movimiento, porque las figuras del gran ajedrez mundial (ahora que bajan aguas

revueltas o así en ese deporte) son casi siempre las mismas y te las encuentras hasta en la sopa (claro, para cenar) con sus letanías y sus frases,

y sus poses, y sus ruedas de prensa, e incluso sus ruedas de molino. Vas a hablar de otra cosa,

mirar para otro lado (por higiene mental), preocuparte por la sequía, o por la feria de Fráncfort (que es de libros), y de pronto esas ideas pasan

a segundo plano porque alguien hizo declara-

ciones muy impactantes, ya sean bélicas o financieras, o ambas. Hay un constante secuestro de la otra realidad porque todo parece pequeño

al lado de una guerra, al lado de la muerte. Y

todo parece pequeño, también, al lado de la inflación, y de las futuras elecciones, y de los presupuestos, y por ahí.

Por eso, ahora que vivimos estos tiempos interesantes, pero interesantes según la llamada maldición china (o sea, interesantes para mal), hay una parte de la realidad que queda en el subsuelo, que se ha postergado, o paralizado,

o congelado, ya es purito permafrost, de tal forma que nadie habla de esa realidad, por el que dirán, y como mucho sale Marte, donde iremos a vivir una vida naranja, o el meteorito desviado para evitar una colisión (mientras aquí abajo se airea la amenaza nuclear casi cada desayuno, comida y cena), y sí, claro, también sale el Balón de Oro.

La mayoría de los temas no cuentan en medio del incendio infernal en el que estamos, porque lo importante es apagar el incendio. Te da miedo sacar algo que crees importante a colación, o que era importante antes, no hace tanto tiempo, porque sabes que vendrá alguien a decirte: “¡Con la que está cayendo!”.

Por eso los males de la guerra se multiplican. No sólo en el epicentro, sino allá donde llegan las turbulencias, que es prácticamente a todas partes. No sólo es el desastre, la irracionalidad en pleno siglo XXI, sino todo lo que dejamos de hacer, de avanzar, de pensar, de crear, de solucionar, de abordar, porque el terror y el estupor han secuestrado todas las ideas. Y también nos han secuestrado la paz de los desayunos, las comidas y las cenas.