Sedición y orden público

El 9 de julio de 1822 (conmemoramos este año el segundo centenario), en pleno Trienio liberal, se promulgaba en España el primer Código Penal de su historia. Nacía impulsado por el entonces secretario de Gracia y Justicia Don Nicolás Garelly y Battifora, y en el contexto del primer gobierno presidido por el célebre liberal doceañista Don Francisco Martínez de la Rosa y Berdejo. El Código de Garelly incluía en su artículo 280 un tipo penal novedoso hasta entonces: la sedición.

La sedición ha perdurado en nuestro ordenamiento hasta la actualidad, siendo uno de los denominados delitos “contra el orden público”, integrado hoy en el homónimo título vigésimo segundo del Código Penal, y definido en los artículos 544 y siguientes. Su finalidad punible es precisamente esa, la de castigar a los perturbadores del orden público. No está de más recordarlo, puesto que alguno de los que habitualmente se sienta en la Carrera de San Jerónimo parece ignorarlo, accediendo a su derogación y sustitución por un nuevo tipo penal denominado “desórdenes públicos agravados”, un claro ejemplo de peligroso eufemismo jurídico, de gran importancia teniendo en cuenta que el derecho es, ante todo, lenguaje.

Y, ¿qué es el orden público? Pues, aunque puede parecer un concepto jurídico indeterminado, para el humilde entender de este aspirante a jurista, el orden público no es otra cosa que el respeto por la legalidad vigente, el sometimiento a los poderes legítimamente elegidos, el acatamiento de las resoluciones judiciales y la subordinación a lo que Hans Kelsen llamaba la Grundnorm; es decir la, Constitución, la norma fundamental que vertebra y da sentido al ordenamiento.

En los llamados “estados de derecho” cuando un sujeto o un conjunto de ellos se alzan pública y tumultuariamente con el objetivo de subvertir alguno de los cuatro elementos anteriormente citados y constitutivos del orden público, el estado, sin reparo alguno, debe desplegar toda la fuerza coactiva del derecho. No entiendan pues, que esto supone pecar de punitivismo; sino una mínima necesidad de frenar a los que trataren de trastornar nuestro régimen de derechos y libertades públicas.

En un ordenamiento jurídico plenamente civilizado, como lo es el nuestro, las Cortes generales no deberían permitirse el lujo de legislar en beneficio de aquellos que, participando legítimamente del juego democrático, tienen como único objetivo programático dinamitarlo; y no debería hacerlo, no ya por cuestiones de capricho o interés legislativo, sino por la propia supervivencia del sistema. De lo contrario incurrimos en un paradójico suicidio colectivo en el que el ordenamiento trata de premiar a los que, en tiempos no muy pretéritos, trataron de destruirlo, y que no dudarán en volver a hacerlo, como han reiterado en numerosas ocasiones.

La reforma del delito de sedición no responde en absoluto a las dos excusas del Gobierno. En primer lugar, la de “adaptarnos a la realidad penal europea”, puesto que no hay que ser ningún experto en derecho comparado para comprobar como la inmensa mayoría de sistema jurídicos occidentales europeos tipifican realidades muy similares a la sedición española. Y, en segundo lugar, la de ser un tipo penal “anacrónico y desfasado”, ya que sediciosos ha habido siempre y los habrá, ya sea en 1822 o en 2022. Como bien saben, la verdad es que la derogación del delito de sedición ha sido la conditio sine qua non que, los ayer perturbadores del orden público y hoy principales sustentos de su proyecto político, impusieron al ejecutivo para aprobar sus cuentas presupuestarias y seguir siendo su baluarte. He dicho.